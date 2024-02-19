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王小洪同美国国土安全部部长马约卡斯举行会晤

2024年02月19日09:35 | 来源：新华网
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新华社维也纳2月19日电（记者于涛 刘昕宇）当地时间2月18日，国务委员、公安部部长王小洪在维也纳同美国国土安全部部长马约卡斯举行会晤。双方围绕落实两国元首旧金山会晤共识，推进两国禁毒和执法合作，解决彼此关切问题进行了坦诚、深入、建设性沟通。

王小洪指出，习近平主席同拜登总统在旧金山举行历史性会晤，开辟了面向未来的“旧金山愿景”。希望双方以两国元首重要共识为根本遵循，秉持相互尊重、和平共处、合作共赢原则，尊重彼此核心利益和重大关切，为两国禁毒执法合作和人文交流扫除障碍。

王小洪要求美方停止无端滋扰盘查中国留学生，确保中国公民享有公平入境待遇和充分尊严；采取切实有效措施，确保中国驻美外交领事机构和人员安全；取消针对中国相关机构和人员的签证限制；改正将中国列为“主要毒品来源国”的错误做法。

双方同意落实好两国元首重要共识，在相互尊重、管控分歧、互利合作基础上，在禁毒和执法领域保持对话合作，重视彼此关切，妥善解决问题，为中美关系稳定发展作出贡献。

(责编：艾雯、徐祥丽)

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