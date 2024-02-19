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多伦多举行青少年冰上春晚 演绎冰上“中国范儿”

2024年02月19日09:19 | 来源：中国新闻网
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中新社多伦多2月18日电 (记者 余瑞冬)2月17日晚，作为加拿大多伦多“欢乐春节”系列活动之一，一场别具特色的青少年冰上春晚在开场大鼓《中国范儿》的鼓点声中启幕。

当地时间2月17日晚，作为农历甲辰龙年“欢乐春节”系列活动之一，别具特色的青少年冰上春晚在加拿大多伦多举行。图为青少年表演冰上舞狮。 中新社记者 余瑞冬 摄

当地时间2月17日晚，作为农历甲辰龙年“欢乐春节”系列活动之一，别具特色的青少年冰上春晚在加拿大多伦多举行。图为青少年表演冰上舞狮。 中新社记者 余瑞冬 摄

伴着中国风的乐曲，冰刃在冰场上划出一道道弧线，裙裾袖带翻飞起舞。舞龙、舞狮者随着鼓乐不时在冰面上穿梭、旋转。儿童舞蹈、汉服秀、京剧人物等逐一亮相冰面。在花样滑冰和冰舞表演中，年轻的舞者跳跃、托举，队形在聚光灯下不断切换。观众席上喝彩连连。

这是加中体育文化交流中心、北美青少年冰球联合会连续第二年主办多伦多青少年冰上春晚。本次参演阵容中，不乏曾获加拿大全国冠军或在国际赛事中获佳绩的花滑团队和个人。

当地时间2月17日晚，作为农历甲辰龙年“欢乐春节”系列活动之一，别具特色的青少年冰上春晚在加拿大多伦多举行。图为青少年表演冰上舞龙。 中新社记者 余瑞冬 摄

当地时间2月17日晚，作为农历甲辰龙年“欢乐春节”系列活动之一，别具特色的青少年冰上春晚在加拿大多伦多举行。图为青少年表演冰上舞龙。 中新社记者 余瑞冬 摄

文艺演出开始前进行了少年冰球对抗赛。北美青少年冰球联合会“未来之星”冰球队11岁至14岁华裔少年冰球手们按年龄段分组轮番上阵，比拼球技。

晚会组委会主席韩进雯对记者表示，本届青少年春晚节目内容更丰富，注重体现中国文化元素，且难度升级、创新增加。同时，活动并非仅面向华人，而是吸引了更多各族裔朋友参演。她说，春节已成为世界的节日。希望沿着北京冬奥的脚步，通过现代体育手段与中国传统的结合，更好地推广冰上运动，让更多的朋友了解中国文化。

晚会艺术总监、原中国女子花滑运动员杨美娟表示，希望通过该晚会让当地青少年增加自信心，并更多地了解中国文化；同时促进加中双边文化交流。

当地时间2月17日晚，青少年冰上春晚在加拿大多伦多举行。图为曾获加拿大全国冠军的一支青少年花滑队进行集体自由滑表演。 中新社记者 余瑞冬 摄

当地时间2月17日晚，青少年冰上春晚在加拿大多伦多举行。图为曾获加拿大全国冠军的一支青少年花滑队进行集体自由滑表演。 中新社记者 余瑞冬 摄

“以冰球为代表的体育运动将我们团结在一起，中华文化与民俗传统将我们团结在一起。”中国驻多伦多总领事罗伟东在致辞中表示，中加两国在冰上运动方面一直保持着良好交流。中加关系发展根基在民间、希望在人民、未来在青少年。希望中加人民通过体育、文化交流，缔结最深厚的友谊。希望青少年冰球队员成为促进中加友好的使者。

当地时间2月17日晚，青少年冰上春晚在加拿大多伦多举行。图为中国驻多伦多总领事罗伟东和主办方代表、与会嘉宾与“未来之星”冰球队华裔少年冰球手们合影。 中新社记者 余瑞冬 摄

当地时间2月17日晚，青少年冰上春晚在加拿大多伦多举行。图为中国驻多伦多总领事罗伟东和主办方代表、与会嘉宾与“未来之星”冰球队华裔少年冰球手们合影。 中新社记者 余瑞冬 摄

加拿大总理特鲁多为此次冰上春晚致贺信。加政、商、文、教等各界人士出席活动。主办机构同时对“冰雪运动突出贡献者”“冰球推广大使”和“2023荣誉教练员”进行表彰。

(责编：艾雯、徐祥丽)

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