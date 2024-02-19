中国日报网2月17日电 美国医生、社会学家、枪支政策学者乔纳森·梅茨尔（Jonathan M. Metzl）日前在美国《时代》周刊网站刊文称，公共卫生是美国自由派理解枪支及其造成的创伤的通用语言。枪支对美国人的死亡率构成了不可接受的威胁，且这一数字只会进一步恶化。在美国，枪支已不再只是健康问题，而是种族问题、历史问题和多元化问题。

美国《时代》周刊网站报道截图

自去年10月缅因州发生大规模枪击事件以来，美政府呼吁采取行动，再次将枪支暴力称为“流行病”。推动枪支权利扩张的意识形态不仅渴望销售特定产品，而是以越来越不民主的方式获得权力和施加影响。而一个强调对人体威胁的健康框架几乎无法对抗对美国政体的威胁。

以纽约、马里兰和俄勒冈等地为例，当明确支持枪支的法官和法院推翻选民支持的枪支安全法律时，背景调查和红旗法几乎没有任何反制作用。当支持枪支的捐赠者、政客和法官在美国内政、外交政策中扮演着越来越重要的角色时，枪支政治就会渗透到治理领域，这些政策涉及女性的生育选择权、投票权和言论自由等。

文章写到，当美国武装民兵在投票站恐吓选民时，或者当枪支销售商利用人们对安全的恐惧和阴谋，煽动白人对非裔暴力和抢劫的焦虑，同时利用民众对警察暴行的担忧，向非裔和拉丁裔人口销售半自动武器时，枪支会煽动美国最深刻的社会分歧。

这些例子和其他例子凸显了枪支代表的不仅仅是健康问题：它们是种族问题、历史问题和多元化问题。正如专栏作家贾梅尔·布伊（Jamelle Bouie）所说，枪支政治是“对一个开放、民主社会的可能性本身的挑战”。换句话说，不仅仅是对公共健康的威胁；历史学家露丝·本-吉亚特（Ruth Ben-Ghiat）曾写到，枪支威胁着健康的民主社会所需要的“强大的公民文化和有助于社会信任和利他主义的公共领域”。

梅茨尔表示，在过去的五年中，他采访了美国南部的枪支拥有者和枪暴受害者。他的研究一次次的表明，虽然健康框架在临床和道德层面上可以有效，但在政治层面就不那么有效了。例如，纳什维尔枪击案和许多其他枪击案一样，似乎表明有必要制定更严格的枪支法律。如果有一项红旗法生效，枪手几乎肯定会在实施枪击前被阻止；相反，他却能轻而易举地购买和携带枪支。

许多美国南方的枪支持有者，甚至包括那些支持枪支安全的人，都对要求将他们的个人身份信息输入政府数据库，或通过民事限制令扩大警察权力的政策表示担忧。他们认为，这种行为威胁了个人自主权。一位住在田纳西州农场，拥有多把AR-15的居民对梅茨尔说，“这里的人们已经接受了这样一种观点，即美国政府不会把你从暴力中拯救出来，每个人都是他们自己最有效的第一响应者。”文章指出，这些基本上可以预见的反应，让人注意到美国公共卫生面临的一个核心挑战：枪支的作用和它们的意义之间的差距越来越大。

梅茨尔指出，美国枪支制造商和全美步枪协会等利己主义团体急切地填补将枪支视为健康风险和美国公共生活的可行工具之间的空白，他们通过保护自己免受自由主义者和其他种族的侵害、优越感和自由等主题，将拥有枪支说成为白人男性身份的陷阱。

特别是在疫情期间，枪支销售商利用美民众对警察暴力和公共卫生过度干预的恐惧，将枪支卖给了新的拥枪群体。媒体的头条新闻称，“在疫情、社会动荡和对选举的担忧中”，2020年，枪支销售“飙升”。 在警察谋杀乔治·弗洛伊德后，非裔和拉丁美洲人以及“左派......进步人士等”争相购买枪支。

文章写道，枪支已日益成为美国人对不确定性情绪的自主反应。在意识形态层面上，在危险时刻购买枪支强化了一种新自由主义信念，这种信念长期以来一直支撑着枪支权利的论点——你的安全是你的责任，因为美国不会保护你。

梅茨尔表示，在美国当前这个民主“岌岌可危”的时刻，枪支安全需要以人们能够看到和感受到的方式改善人们的生活，美国没有全面的全国性枪支法律是一个讽刺。当人们为通过最基本的法律而斗争时，重要的是要记住，枪支本身就是一个问题，它们也是象征、物质对象，以及在一场关于美国的更大的斗争中致命的执行者，关于我们是谁，我们将成为谁。

（编译：马芮 编辑：高琳琳 韩鹤）

(责编：艾雯、徐祥丽)