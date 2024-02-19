中国网特约评论员 师冠男

近日，美国总统国家安全事务助理沙利文在华盛顿出席美国智库“对外关系委员会”（CFR）活动，以《美中关系的未来》为题发表演讲，对拜登政府对华政策进行回顾和展望。

在演讲中，沙利文虽仍将中国认定为“唯一有意图、有实力重塑国际秩序的国家”，仍要通过对内加强自身优势、对外强化盟伴关系来开展美中战略竞争，但也多次强调“管理竞争”“密集外交”和增进对华沟通与合作。他说，“几十年来，不论是明是暗，美国塑造或改变中国的努力都未成功。中国将在可预见的未来成为世界舞台的主要参与者。这意味着美中应在竞争中找到共存之道”。

作为大选年拜登政府对华政策“定调”的一部分，沙利文演讲既为宣传拜登政绩、拉动更多选票，也为稳定美中关系、增进对华合作，同时为美国在更有利条件下开展对华竞争“吹风、铺路”。

一方面，美方尊重中美差异、共同管控分歧的积极态度应受到肯定和欢迎。中美两国历史文化、社会制度、发展道路不同，有差异和分歧十分正常，而如何正确看待差异、负责任管控分歧，则考验两国智慧。

历史上，中美曾多次聚同化异。几十年来，中美共同推动建立联合国和二战后国际秩序，发展7600亿美元双边贸易和累计2600多亿美元双向投资，为维护两国和全球稳定繁荣作出巨大贡献。

但近年来，美方一些人“拿放大镜找差异”，以极不负责的态度和做法对待双边分歧。美国政府2018年发动对华贸易战，不断收紧双向投资限制，加强对华出口管制，制裁打压中国企业，不仅对中美合作和双边关系，也对美方自身利益造成巨大伤害。纽约联储研究博客“自由街经济学”2020年发表文章指出，是大部分美国企业和消费者为中美贸易战“埋单”，受贸易战影响，美国上市公司市值减少1.7万亿美元。CFR智库2023年研究认为“若拜登继续贸易战，将对美国经济造成进一步伤害”。

中美间差异分歧的存在并不意味着两国一定迎头相撞。历史反复证明，中美有超越差异、管控分歧的能力。只要承认彼此不同、尊重彼此核心利益、把握中美关系正确方向，差异分歧就不会成为阻碍中美交流合作的“拦路虎”。

另一方面，中美竞争绝非零和博弈，而是共同进步的良性竞争。美方在中美竞争博弈方面前后不同、言行不一。近年来的中美竞争越来越具有零和博弈质。虽然沙利文等人多次撰文和讲话承认“中美竞争并非零和博弈”，但美国国务卿布林肯2023年9月的演讲，却充斥大国对抗论调与意识形态偏见，一再将矛头指向中国；美国一些人一边表态支持协商经济，一边却阻碍中美科技合作和投资、制造地缘紧张。

美国以中国为“假想敌”的做法不正当，也没必要。

首先，中美竞争不是零和博弈，两国完全能走合作共赢道路。正如中国驻美国大使谢锋所说，现代社会竞争普遍存在，但竞争应该是讲规则的公平竞争，是你追我赶、共同进步的良性竞争，而不能是你死我活、零和博弈的恶性竞争，更不能以竞争为名剥夺他国正当发展权益。国家与国家的竞争应该是田径赛，而不是拳击赛。如果要竞争，那就正向比，看谁能把各自国家治理得更好，谁能为地区和世界贡献稳定与繁荣。

其次，中美两国利益交融，有广泛共同利益和广阔合作空间。以经贸领域为例，2022年，中美农产品贸易额突破500亿美元大关，美国对中国产品出口金额达创纪录的409亿美元，中国再次成为美国农产品出口最大市场。美国农业部代理副部长兼农业部长贸易顾问贾森 哈夫梅斯特表示，中国市场“潜力巨大，非常重要”。除经贸合作外，中美在人工智能、气候变化、打击芬太尼等领域也有广阔的合作前景。

当前，国际形势动荡加剧，宏观经济金融稳定、债务问题、气候变化等全球性挑战日益严峻。作为全球前两大经济体，中美有责任、有动力、有空间推进协调合作、有效应对全球性挑战。

近期，中美各领域各层级继续保持频繁互动态势，美方在战略沟通、经贸金融、国防军事等领域展现出更多对话与合作意愿。种种迹象表明，中美正加速推动落实两国元首旧金山会晤达成的重要共识。

中美良性互动向外界释放了两国关系积极信号，这种好的势头应得到共同珍惜和维护。中美应坚持相互尊重、和平共处、合作共赢的相处之道，推动中美关系朝健康、稳定、可持续的方向改善发展，让“旧金山愿景”造福两国、惠及全球。（作者系中国现代国际关系研究院美国研究所助理研究员）

(责编：艾雯、徐祥丽)