【四海同春】

光明日报驻维也纳记者 付志刚

在中国农历龙年新春之际，地处欧洲的奥地利以自己的独特方式欢度春节。在这里，春节不仅是华人华侨的重要节日，也是音乐之都的“特殊演出季”，还为商家带来了新的商机。

联合国之城的新春祝福

2月10日农历大年初一，奥地利总统范德贝伦第一时间在社交媒体平台上发表春节祝福，祝愿旅奥的华侨华人和所有庆祝中国新年的人们龙年吉祥、身体安康。

在联合国之城维也纳，众多国际组织负责人也纷纷送上新春祝福。维也纳是联合国三个主要办事机构所在地之一。2023年12月22日，第78届联合国大会协商一致通过决议将春节确定为联合国假日。联合国机构和国际组织负责人纷纷送上春节的祝福。联合国维也纳办事处总干事兼毒品和犯罪问题办公室执行主任瓦利女士表示，很高兴首次在维也纳庆祝中国春节，祝愿龙年给世界带来更多的正义、和平和正能量。石油输出国组织（欧佩克）秘书长盖斯表示，很荣幸曾在中国工作生活过数年，知道春节对于中国人、中国家庭、中国文化来说是多么重要，代表欧佩克以及欧佩克成员国祝福中国以及中国人民在新的一年里一切顺利、繁荣成功。

国际原子能机构则别出心裁，其官方社交媒体账号在送上春节祝福的同时，延伸介绍了庆祝春节时常用的橘子、橙子等带来财富和好运的吉祥水果，进而巧妙地推介了当前最为环保的虫害防治技术，即通过伽马射线和X射线等辐照方式开展虫害防治，为自己打了一波广告。

音乐之都的中国乐声

在音乐之都维也纳，欢度春节自然少不了音乐会。春节前夕，中央民族乐团在维也纳音乐厅举办“中国春节民族音乐会”，演绎《天地永乐·中国节》组曲，呈现中国传统节日的渊源、流变、节俗和文化，现场观众反响热烈。2月11日农历大年初二，维也纳金色大厅奏响礼赞中国的维也纳春之声中国新年音乐会。奥地利知名指挥家弗里德里希·菲弗尔领衔的维也纳爱乐乐团和中国中央歌剧院院长刘云志率领的中国乐团在音乐殿堂金色大厅联袂演出。演出既保留了金色大厅传统新年音乐会曲目，又新增了《梁山伯与祝英台》《茉莉花》《钗头凤》等中国曲目。中奥艺术家共同演绎了一场中西文化交融的大型音乐会，为广大在奥侨胞和当地观众送上新春祝福。

在奥华人欢度春节热情高涨。春节前夕，2024年奥地利华侨华人留学生新春晚会如约而至。这是奥地利华人自己的“春晚”，已坚持多年。“春晚”总策划、奥地利华人妇女联合会会长谢飞如介绍，为了能够让更多嘉宾参与演出、取得最大的传播效果，今年仍然采用线上方式举行。虽为线上演出，但欢乐气氛满满，节目的创意和质量一流。给记者留下最深印象的是张少梅的独舞《我和我的祖国》。在维也纳美泉宫广场上，张少梅一袭白衣翩翩起舞，让人陶醉。

奥商家的龙年“生意经”

值得一提的是，当地主流媒体也对华侨华人庆祝春节十分感兴趣。2月10日，奥地利最大的报纸之一《信使报》以图文并茂的方式刊发了《满满的快乐：在维也纳的中国人如何庆祝新年》专版，其中特意介绍了在奥华人举办“春晚”的情况。

奥地利商家更是巧搭春节便车，唱响“生意经”。奥地利旅游局深度挖掘“龙”资源，推出了“奥地利那些和龙有关的故事”。福克滕斯坦城堡龙的传说、洛克豪斯城堡的巨龙灯光秀、克拉根福特市政厅广场上的巨龙喷泉、克恩顿州菲拉赫地区神秘森林里的“林德龙”……奥地利商家还纷纷推出春节活动或产品。据《欧洲时报》报道，继圣诞新年打折季后，奥地利潘多夫名品奥特莱斯购物中心推出了龙年新春折扣，吸引了奥地利、匈牙利、斯洛伐克等多国宾客；为了庆祝龙年，奥地利企业、国际知名水晶品牌施华洛世奇结合中国传统文化，特别推出龙凤系列珠宝饰品，增添欢庆气氛，传递好运和繁荣；奥地利90后“华二代”新开的火锅店也应景推出了“龙头火锅”，博个好彩头，深受食客喜爱。

（光明日报维也纳2月17日电）

《光明日报》（2024年02月18日 08版）

(责编：艾雯、徐祥丽)