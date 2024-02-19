中国日报网2月18日电 美国广播公司新闻网（ABC News）援引非营利组织“枪支暴力档案”（Gun Violence Archive）的数据报道称，截至当地时间2月15日，2024年美国至少有4994人死于枪支暴力，平均每天约有108人。在这些遇难者中，147人为青少年，31人为儿童。此外，还有3351人因枪支暴力受伤。

美国广播公司新闻网报道截图

“枪支暴力档案”将大规模枪击事件定义为有4名或4名以上受害者遭枪击遇难的事件，而今年到目前为止，美国已经发生了49起此类事件。这些枪击共导致80多人死亡，170人受伤。其中，伊利诺伊州发生的连环枪击事件是今年截止目前最为致命的一起，造成8死9伤。

报道称，在过去十年中，美国的大规模枪击事件增加了一倍多。“枪支暴力档案”的数据显示，2014年美国发生了272起，到2023年这一数字大幅增长到656起，峰值出现在2021年，为689起。

相较于更为引人关注的大规模枪击事件，涉枪自杀往往容易遭到忽视，但其造成的伤亡人数却不在少数。据报道，今年到目前为止，涉枪自杀死亡人数占到美国枪支暴力死亡人数的多数。共有3036人死于涉枪自杀，平均每天约有66人因此死亡。

尽管“枪支暴力档案”尚未公布2023年的相关数据，但这十年来，美国涉枪自杀死亡人数一直在上升。

当地时间2月14日发生的美国职业橄榄球大联盟“超级碗”胜利游行枪击事件再度引发了关于枪支暴力泛滥问题的讨论。美国福克斯新闻旗下电视台“FOX23”报道称，控枪组织在事件发生后再度呼吁采取措施制止枪支暴力这一“美式悲剧”。

FOX23网站报道截图

美国预防枪支暴力非营利组织“为每个城镇带来枪支安全”（Everytown for Gun Safety）主席约翰·费恩布拉特（John Feinblatt）发表声明表示：“这起枪击事件又一次提醒我们，巡游、教堂、学校，真的，（美国）没有任何地方可以免受枪支暴力危机的影响。”

（编译：高琳琳 编辑：马芮 韩鹤）

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