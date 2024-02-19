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王毅：涉疆谎言的目的是企图阻止中国发展

2024年02月19日08:33 | 来源：新华网
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新华社德国慕尼黑2月18日电（记者李超 贺飞）当地时间2月17日，中共中央政治局委员、外交部长王毅出席慕尼黑安全会议，在“中国专场”发表主旨讲话并接受现场提问，驳斥了所谓新疆存在“种族灭绝”和“强迫劳动”的谬论。

王毅表示，一些政治势力在国际上散布了太多关于新疆的谣言，制造了太多虚假信息。所谓的“种族灭绝”就是一个弥天大谎。新疆自治区成立以来，维吾尔族人口从300多万增长到现在的1200多万。新疆地区各民族群众平均寿命从当年的30岁提高到了75.6岁。这难道不是保护人权的最好例证吗？各民族宗教信仰自由得到很好保障。穆斯林享有足够多的宗教场所，政府还出资帮助修缮维护清真寺。政府文件、商店招牌都采用双语，包括维吾尔族在内的各少数民族语言文化得到了保护传承。

王毅表示，至于所谓“强迫劳动”，更是欲加之罪，何患无辞。难道维吾尔族人民群众就没有工作的权利，就没有就业的自由吗？以“强迫劳动”为借口，实质上是要强迫他们失业，使他们生产的产品无法销售。这是什么人道主义？这是什么维护人权？孰真孰假，建议大家到新疆去看一看。新疆敞开大门，欢迎各国朋友们。百闻不如一见。到过新疆的朋友，来自不同宗教、民族，都有一个共识，那就是他们实地的所见所闻同西方媒体报道的完全不一样。

王毅说，中国的快速发展引起一些国家的不适焦虑，他们编织涉疆谎言的目的是要搞乱新疆，进而阻止中国的发展振兴。但中国也有发展的权利。14亿人走向现代化，将是人类文明进程的巨大进步。中国超大规模市场的形成，也将为各国提供新的发展机遇，助力全球实现共同发展，共同繁荣。习近平主席强调，人类生活在同一个地球村，世界各国乘坐在一条命运与共的大船上。我们应当超越分歧，构建人类命运共同体，携手呵护好人类唯一可以居住的星球。这就是中国的世界情怀，也是中国外交的奋斗目标。

(责编：艾雯、徐祥丽)

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