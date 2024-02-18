2024贵州仁怀布鲁塞尔国际烈性酒大奖赛国际新闻发布会在巴黎举行。贵州仁怀市宣传部供图

人民网巴黎2月18日电 （记者何蒨）2月12日，2024贵州仁怀布鲁塞尔国际烈性酒大奖赛国际新闻发布会在巴黎歌剧院万豪大使酒店举行，对贵州仁怀市承办2024年比利时布鲁塞尔国际烈性酒大奖赛的情况进行了介绍。

布鲁塞尔国际酒类大奖赛组委会主席卜度安·哈弗参加发布会并回答记者提问，同时谈及了2024年第26届布鲁塞尔国际烈性酒大奖赛在中国贵州仁怀举办的背景及意义。中国贵州省仁怀市委常委、仁怀经开区党工委书记刘进介绍了中国贵州省仁怀市的基本情况，并就酱香型白酒与其他国际知名烈酒的差异回答了记者提问。

中国贵州省仁怀市人民政府副市长赵久毅介绍了2024贵州仁怀布鲁塞尔国际烈性酒大奖赛的筹备情况，并就仁怀市下一步如何打造世界酱香白酒核心产区做出了解答。

仁怀市是酱香白酒的发源地和主产区，具有悠久的酿酒历史、深厚的文化底蕴。近年来，仁怀市立足资源禀赋，发挥比较优势，守牢“两条”底线，深入构建核心产区规划保护、产业集群、管理制度、质量标准、人才培养、文化表达“六大体系”，加快打造“生态基础最牢固、生产工艺最独特、产品品质最卓越、标准体系最权威、产区品牌最响亮、酱酒文化最鲜明”的世界酱香白酒核心产区，形成了“茅台引领、群星闪耀”的产区企业集群。

目前，仁怀酱香白酒核心产区有白酒生产企业近1000家。其中，产值亿元以上的酒企有32家，规模达到以上标准的酒企有129家。生产企业、精品酒庄、名优产品各美其美、各具特色，仁怀产区获评世界十大烈性酒产区之首，酱酒产区走在中国白酒产区建设最前沿。

放眼世界，名酒与产区相融相生、相互成就。承办比利时布鲁塞尔国际烈性酒大奖赛，是中国贵州省仁怀市深入贯彻落实贵州省委、省政府打造世界酱香白酒产业集聚区战略部署、探索具有自身特色白酒产区发展之路的重要举措，将有利于助力仁怀产区向世界全面展示中国酱香白酒的历史文化、生产工艺和独特魅力，推动仁怀酱香白酒走向世界、香飘万里。

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