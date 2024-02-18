新华社德国慕尼黑2月17日电（记者李骥志 李超）当地时间2月17日，中共中央政治局委员、外交部长王毅出席慕尼黑安全会议，在“中国专场”发表主旨讲话并现场答问。

当被问及中方对《布达佩斯备忘录》的看法及在俄乌冲突上的立场时，王毅表示，中方不是当年《布达佩斯备忘录》的签约方，但通过政府声明的方式对备忘录予以认可。中国的核政策是有核国中最明确、最先进的，包括不首先使用核武器，不对任何无核国家使用核武器，当然包括乌克兰在内。乌克兰危机发生后，习近平主席进一步指出，核武器用不得、核战争打不得，各方应共同维护核材料和核设施安全。中方履行了做出的承诺和承担的国际义务。

王毅强调，中国不是乌克兰危机的制造者，也不是当事方。但我们没有隔岸观火，更没有借机牟利。习近平主席指出，各国的主权和领土完整应该得到尊重，联合国宪章的宗旨和原则应该得到遵守，各国的合理安全关切应该得到重视，一切有利于和平解决危机的努力应该得到支持。这是中方在乌克兰问题上的权威立场和根本遵循。中方为此坚持不懈劝和促谈，为恢复和平发挥积极作用。只要和平还有一线希望，就不言放弃；只要谈判能早一天重启，各方的损失就能少一分。

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