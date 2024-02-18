新华社德国慕尼黑2月17日电（记者李骥志 李超）当地时间2月17日，中共中央政治局委员、外交部长王毅出席慕尼黑安全会议，在“中国专场”发表主旨讲话，强调中国愿做加强全球治理的稳定力量。

王毅表示，当今国际体系面临单边主义、强权政治严重冲击。重振多边主义，加强团结应对，成为国际社会共同呼声。我们认为，联合国的权威和核心地位只能加强，绝不能削弱，联合国宪章宗旨和原则从未过时，而是更加重要。中国已经是派遣维和人员最多的安理会常任理事国，也是联合国第二大会费和维和摊款国。中国支持安理会在和平与安全问题上发挥首要作用，支持联合国举办“未来峰会”，提出更多应对挑战的可行方案。

面对气候威胁，中国推动联合国气变大会达成“阿联酋共识”，将用历史上最短时间完成全球最高碳排放强度降幅，我们对此说到做到。面对人工智能挑战，中国支持在联合国框架下成立国际人工智能治理机构，共同维护人类福祉。

我们积极加强“全球南方”团结合作，推动“金砖”实现历史性扩员，支持非盟加入二十国集团，致力于提升发展中国家在全球事务中的代表性和发言权，助力全球治理架构更加均衡、更为有效。

作为世界上最大的发展中国家，我们坚持在自身能力范围内为世界提供更多公共产品。从共建“一带一路”倡议，到全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，我们坚持以合作为导向、以开放为原则、以平等为基础，为应对全球挑战继续做出中国的贡献。

加强全球治理，必须坚持尊重各国主权和领土完整。台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾事务是中国内政。遵守基本国际准则，就应当坚持一个中国原则。维护台海和平稳定，就必须坚决反对“台独”。

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