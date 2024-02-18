新华社德国慕尼黑2月17日电（记者李骥志 李超）当地时间2月17日，中共中央政治局委员、外交部长王毅出席慕尼黑安全会议，在“中国专场”发表主旨讲话，强调中国愿做促进全球增长的稳定力量。

王毅表示，中国经济始终充满活力和韧性，长期向好的势头更趋明显。去年以5.2%增速贡献了全球三分之一的增长。随着世界上最大规模市场的快速成长，中国将向世界释放更大利好。全球工商界普遍认为，“下一个中国还是中国”。

集中精力实现中国式现代化，是中国人民当前最大的政治共识。加快推进高质量发展是中国新时代的硬道理。正如习近平主席强调，中国开放的大门只会越开越大。我们将继续扩大制度型开放，缩减外资准入负面清单，为包括欧洲在内各国企业提供更为市场化、法治化、国际化营商环境。当前，我们已与23个国家互免签证，并对欧洲等多个国家实行单方面免签，下步还将为各国人民来华投资兴业、旅游学习提供更多便利。

反对“脱钩断链”现在已成为国际共识，越来越多有识之士认识到，不合作才是最大的风险。谁试图以“去风险”之名搞“去中国化”，谁就将犯下历史错误。世界经济的大海不可能退回到一个个孤立的小湖泊，经济全球化大势不可能逆转，我们应一起努力，推动全球化朝着更加普惠包容的方向发展，让更多国家、更多人民从中受益。

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