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民乐盛宴贺新春——中国民乐新春音乐会在都柏林成功举办

2024年02月18日09:24 | 来源：人民网-国际频道
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人民网伦敦2月16日电 （记者邢雪）2月14日大年初五，中国民乐新春音乐会在爱尔兰都柏林著名的切斯特·比蒂图书馆成功举办。博物馆内张灯结彩，洋溢着浓厚的年味。切斯特·比蒂图书馆馆长菲昂努拉等嘉宾与300多位观众共同出席了音乐会。

本次音乐会内容丰富，精彩纷呈。来自成都的艺术家用古筝、二胡、琵琶和笛子等民族乐器，以独奏或小合奏的形式，精彩演绎了《浏阳河》《彩云追月》等传统曲目和《青花瓷》《甜蜜蜜》等流行乐曲，向现场观众呈现了中国民族音乐之美和传统服饰之美，展现了中国文化艺术的独特魅力，赢得了现场观众的阵阵掌声。

演出结束后，不少爱尔兰观众表达了对中国民乐的喜爱之情。一位名叫妮芙的爱尔兰女士表示，从未聆听过如此美妙的音乐，希望今后在爱尔兰能有更多这样有意义的文化活动。

本次中国民乐新春音乐会系2024爱尔兰“欢乐春节”系列活动之一，由彻斯特·比蒂图书馆与中国驻爱尔兰使馆共同主办，得到了东方华夏文化遗产保护中心的大力支持，受到了当地民众的热烈欢迎。

(责编：于洋、刘慧)

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