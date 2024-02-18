非洲联盟第37届首脑会议17日在位于埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴的非盟总部开幕。会议期间，非盟多位官员接受了中央广播电视总台记者的采访，就中非合作成果做出积极评价。

总台记者 吴婷：今年非盟峰会的主题是“培养适应21世纪的非洲人”，教育成为非洲大陆关注的热点话题之一。回顾2021年中非双方共同制订的《中非合作2035年愿景》，其所提出的“九项工程”中大力推动数字创新工程和能力建设工程，都成为非洲发展高水平优质教育的有力支撑。在本届非盟峰会期间，多位非盟委员结合峰会主题，就中非合作做出了积极评价。

非盟发展署首席执行官 娜多斯：中国已成为真正强大的国家，这离不开中国将科学、技术、工程和数学作为其重要发展任务，因此我们也应将科学、技术、工程和数学，作为教育系统的关键要素。

非盟经济发展、贸易、旅游、工业与矿业委员阿尔伯特·穆昌加表示，中非合作将实现稳定、持续的高质量发展。

非盟经济发展 贸易 旅游 工业与矿业委员 阿尔伯特·穆昌加：中国和非洲的合作非常好，共商共建持续开展，合作框架清晰具体。

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