中新社多伦多2月17日电 (记者 余瑞冬)为期10天的2024年加拿大国际车展2月16日在多伦多启幕。延续近几届的趋势，新能源车正逐渐成为各大车企的参展主力。

该车展在今年迎来51周年。来自全球44个汽车品牌的数百款车型亮相逾6万平方米的展厅。

各大车企普遍推出新能源车型参展。展会提供室内电动车试驾车道，观众可体验驾乘多个品牌的电动车型。参展商也带来充电桩、电池、清洁能源等技术展示。

除了各式新款家用轿车、运动型多用途车(SUV)、卡车之外，参展的众多豪华跑车、古董车、“肌肉车”、概念车等也可令观众一饱眼福。

出席开幕礼的加拿大安大略省省长福特形容该车展是汽车技术和创新的盛会。他表示，安大略省在过去3年间吸引了逾280亿加元的燃油车和电动车相关投资，并使该省成为世界上唯一拥有六大汽车制造商的地方。

汽车产业每年为加拿大国内生产总值(GDP)贡献约160亿加元，是加拿大最重要的出口行业之一。汽车行业还为近50万加拿大人提供就业。加拿大政府正推动该国成为全球电动汽车电池制造和电动车应用的重要参与者。按照加政府的减排计划，该国计划到2035年实现新销售的所有小汽车和轻型卡车全部为零排放车辆。

加拿大国际车展始于1974年，是该国规模最大的汽车展会，也被视作北美五大国际车展之一。展会方面表示，该车展每年可吸引参观人次逾35万。(完)

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