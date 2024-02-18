中新社墨尔本2月18日电 (记者 顾时宏)当地时间17日晚，2024年墨尔本交响乐团(简称墨交)中国新年音乐会在墨尔本艺术中心上演。

当地时间2月17日晚，2024年墨尔本交响乐团中国新年音乐会在墨尔本艺术中心成功上演。 中新社记者 顾时宏 摄

中国驻澳大利亚大使肖千、公使衔文化参赞肖夏勇、澳大利亚维多利亚州多元文化部长代表马特·弗雷贡、墨尔本交响乐团董事会主席李大伟等中澳各界代表出席活动，与现场约2000名观众共同观看了音乐会。

肖千在音乐会开场前致辞表示，春节作为重要的中国传统节庆，传承着和平、和睦、和谐等中华文明理念。中国农历新年不仅日益成为澳大利亚各大城市的国际化节日，丰富了澳大利亚多元文化的内容，也成为中澳文明互鉴的重要平台。他称赞墨尔本交响乐团以音乐为媒介，架起了中澳文化交流的艺术桥梁，是中澳人文交流与合作的积极参与者和推动者。

李大伟在致辞中感谢中方对墨交新年音乐会的大力支持，表示“东西相融”的音乐可以加深两国人民的相互理解和文化互鉴。

马特·弗雷贡致辞说，春节不仅是中国的节日，也是维多利亚州的节日，今天的音乐会为维州民众提供了体验春节文化的绝佳机会，澳中艺术家的合作更是两国友谊的真实印证。

当地时间2月17日晚，2024年墨尔本交响乐团中国新年音乐会在墨尔本艺术中心成功上演。中新社记者 顾时宏 摄

当晚，在北京交响乐团、天津交响乐团首席指挥李飚的指挥下，墨尔本交响乐团近百名音乐家携手目前活跃在澳大利亚歌剧院的华裔青年女高音张滴，倾情演绎《春节序曲》、《帕米尔，我的家乡多么美》、《瑶族舞曲》、《贾尼·斯基基》选段《哦，我亲爱的爸爸》、《黄河钢琴协奏曲》第二乐章和《第九交响曲——自新世界》等名曲，尽显东西方文化交融之美，引发观众强烈共鸣。整场音乐会高潮迭起，东西方经典作品在艺术家们的精彩演绎下，赢得现场观众长时间的热烈掌声。

肖夏勇接受记者采访时表示，今晚的音乐会通过音乐这一共同语言，再次拉近了两国民众的心灵距离，进一步密切了中澳文化关系。

墨尔本交响乐团“中国新年音乐会”已成功举办十一届，广受澳大利亚民众欢迎，成为墨尔本“欢乐春节”活动的重要品牌项目。(完)

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