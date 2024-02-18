新华社巴黎2月16日电 题：反对以军行动 欧洲在巴以问题上与美分歧渐显

新华社记者乔本孝

近日以色列对加沙地带持续打击，造成大量人员伤亡，引发国际社会广泛担忧。特别是以军12日打击加沙南部城市拉法以来，之前在加沙冲突中相对支持以色列的欧洲更加明确地反对以色列的军事行动，甚至对以色列的最大靠山美国提出批评。有分析指出，由于欧美在内政需要和战略利益等方面的差异，两者在巴以问题上分歧渐显。

欧洲发声反对

此前为躲避以色列在加沙地带的军事行动，大量民众逃到加沙地带南端的拉法避难，这里几乎成为加沙民众最后的避难地。正因如此，以军对拉法的军事行动引发国际社会广泛担忧，欧盟和欧洲多国也明确表示反对。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利16日在一份声明中说，欧盟要求以色列不在拉法采取军事行动，因为这将使加沙地带本已灾难性的人道主义局势进一步恶化，并阻碍向该地区提供急需的基本服务和人道主义援助。

图为2022年7月18日欧盟外交与安全政策高级代表博雷利在比利时布鲁塞尔主持欧盟外长会的资料照片。新华社记者郑焕松摄

法国总统马克龙16日会见到访的约旦国王阿卜杜拉二世后发表声明说，以色列袭击拉法可能造成“前所未有的人道灾难”，或成为本轮冲突的“转折点”。马克龙14日与以色列总理内塔尼亚胡通电话时呼吁以色列停止在加沙地带的行动，并表示那里的伤亡情况和人道主义局势已“不可容忍”。

爱尔兰总理瓦拉德卡和西班牙首相桑切斯14日联名向欧盟委员会主席冯德莱恩致信，表示以色列在拉法的军事行动造成“严重且急迫的威胁”，并提请欧盟委员会“紧急审查”以色列是否遵守了欧以相关协议中的人权条款。

德国外长贝尔伯克14日在以色列对媒体说，上百万人困在拉法，如果以军就这样进攻拉法，将产生严重的人道主义后果。德国总理朔尔茨5日与内塔尼亚胡通话时表示，加沙地带的人道主义局势“非常令人担忧”。比利时《政治报·欧洲版》网站指出，德国作为“以色列在欧盟最坚定的盟友之一”，正在“重新思考”对以色列在加沙军事行动的支持。

美欧差异明显

新一轮巴以冲突去年10月7日爆发后，欧洲对待冲突的态度与美国类似，即谴责巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）针对以色列的袭击，强调以色列的“自卫权”，支持以色列打击哈马斯的军事行动。但随着以方军事行动在加沙造成的人员伤亡和人道主义危机日益严重，国际社会要求停火止战的呼声高涨，美国和欧洲的态度也都在发生变化，不过二者之间存在差别。

美国总统拜登近来多次表示，在制定出一项可靠且可执行的计划以确保拉法平民获得安全保障和所需支持之前，以方不应推进在拉法的军事行动。

2月13日，在加沙地带拉法市，人们为躲避以色列军事行动逃离家园。新华社发（亚西尔·库迪摄）

显然，美国仍然支持以色列继续推进在加沙的军事行动，包括进攻拉法，只不过加入了要求其保护平民的“附加条件”。同时，美国并未实质性对以色列施压，并且仍在向其提供军事援助。

对此，博雷利12日在一场新闻发布会上质问，以方要把拉法的巴勒斯坦平民疏散到哪里，“到月球上吗？”他指出，如果美国认为以色列军事行动导致太多平民死亡，就应该减少对以军援，而不是仅仅口头批评以方军事行动“过分”。

英国《卫报》网站刊文指出，在欧盟内部，爱尔兰、比利时、西班牙、斯洛文尼亚、葡萄牙、马耳他、卢森堡等国在加沙冲突上对以色列持批评态度。文章引用比利时根特大学学者布丽吉特·埃勒曼的话说，欧盟内部“亲美的国家往往也亲以色列”，而持不同看法的欧盟国家构成了“重要的制衡力量”。

背后利益不同

分析人士指出，欧美从当初的挺以立场回调，从内部看有相似的政治需要。美国和欧洲今年都面临重要选举，美国有总统选举，欧洲有欧洲议会选举。美欧都有一定规模的犹太人和穆斯林群体，此前美欧政府的挺以立场已引发各自内部穆斯林群体的不满，因此需要在巴以问题上回调立场缓解这种不满。

2023年10月22日，示威者在比利时布鲁塞尔欧盟总部附近举行集会，声援巴勒斯坦。新华社记者赵丁喆摄

但美国持续支持以色列的内部原因是要获取财力和影响力强大的犹太利益集团的支持，而欧洲国家支持以色列很大程度上是出于对历史上曾经迫害犹太人的负罪感，因此当以色列军事行动造成的平民伤亡和人道危机越来越大时，美国选择继续支持以色列而仅仅口头“提醒”，欧洲则更加明确地反对以方军事行动。

从对外政策角度看，美欧在中东的战略利益不同，中东危机外溢效应的冲击大小也不同。以色列是美国在中东的重要战略支点，美国通过以色列插手中东事务，维护自身在中东的战略利益，因此长期持续给予以色列大量援助。相比之下，欧洲对以色列的战略需求要小得多。

以色列坚持要通过军事行动消灭哈马斯，使得本轮冲突难以结束，呈现出长期化趋势。这让在乌克兰危机中承受主要外溢冲击的欧洲更加难以招架。博雷利年初在法国《大洲》杂志发文称，身处两场战火之间的欧洲“被置于危险中”，欧洲不应过于将巴以问题“交给”美国处理，而应更多参与斡旋，因为巴以冲突“非常直接地影响我们”。（参与记者：李骥志、胡加齐、邓仙来）

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