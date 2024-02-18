新华社德国慕尼黑2月17日电 综述｜慕安会与会中国专家谈国际秩序新愿景

新华社记者张章

第60届慕尼黑安全会议（慕安会）16日在德国南部城市慕尼黑开幕，对导致“双输”困境的现有国际秩序进行反思是本次会议主要议题之一。与会中国专家学者在接受新华社记者采访时表示，应更新思维，充分尊重彼此特别是发展中国家的意见，努力建立和完善一个公正合理的国际秩序。

慕尼黑安全会议创始于1963年，前身是以跨大西洋伙伴关系为重点议题的“国际防务大会”，如今已发展成为国际战略和安全领域的重要年度论坛之一。

本届会议开幕前发布的《2024年慕尼黑安全报告》指出，现有国际秩序存在明显缺陷，全球南方国家因没能获得应有收益而不满，曾经拥护该秩序的西方发达国家也开始因收益份额变小而不满，强调“相对收益”的零和思维导致世界陷入“双输”困境。联合国秘书长古特雷斯在会议开幕当天发言时说，当今的国际秩序并没有为每个人服务，甚至可以说，没有为任何人服务。

对此，北京外国语大学区域与全球治理高等研究院教授、中国欧洲学会副会长崔洪建说，如果西方真切意识到存在“双输”困境，那么他们需要更新思维，尤其在国际秩序观上要有大的转变。

《2024年慕尼黑安全报告》说，“做大蛋糕”是解决各国对现有国际秩序不满的方法。但加纳总统阿库福－阿多在发言中指出，全球南方国家认为他们所面临的问题不是如何将蛋糕做得更大，而是如何将蛋糕分配得更合理。

清华大学战略与安全研究中心助理研究员孙成昊说，如何让发展中国家分配到合理的部分是当前国际秩序中需要改革和调整的问题。但西方认为改变分配机制，让发展中国家分得更多利益，就意味着西方发达国家能分得的变少。事实上，西方并没有真正想办法做大蛋糕，只是关注分配的多少，这是导致“双输”困境的根源。

崔洪建指出，当前经济全球化遭遇逆流，国际贸易保护主义盛行，中国仍然坚定推进全球化，通过共建“一带一路”等多边合作倡议源源不断地为全球经济复苏和发展贡献力量。他认为，“西方也应该真正重新回到以发展合作为主导的方向上来”。

对于如何构建更加完善的国际秩序，孙成昊说，中国提出的全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议，以及“一带一路”倡议等合作机制，照顾了各方需求，弥补完善了现有国际秩序。

中国社会科学院欧洲研究所副所长刘作奎说，未来，各方应该本着共商共建的原则，充分尊重彼此特别是尊重发展中国家的安全关切，努力建立和完善一个公正合理的国际秩序。（参与记者：陈浩、李骥志、孙鑫晶）

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