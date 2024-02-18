新华社德国慕尼黑2月17日电（记者李超 贺飞）当地时间2月17日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在出席慕尼黑安全会议期间应约会见法国外长塞茹尔内。

王毅说，当前中法关系保持良好发展势头。前不久，两国隆重庆祝中法建交60周年。60年前，中法冲破冷战坚冰、率先实现建交，推动了国际格局向对话合作的正确方向演进。面对冷战思维卷土重来、阵营对抗危险上升，中法作为具有全球影响的独立自主大国，应加强对话合作，共同致力于塑造一个和平稳定、平等有序的多极世界格局，以积极向上的姿态开启中法关系下一个60年。

王毅表示，中方愿同法方保持高层往来，筹备好战略、经济财金、人文交流三大高级别对话新一次会议，加强议会交往。以中法建交60周年和文旅年为契机，打造人文交流新热潮，增进两国人民相互了解和友谊，增加直航数量，便利人员往来。中方支持法方办好巴黎奥运会。中法务实合作成果丰硕，双方要加强对接，进一步释放合作潜力，欢迎法方继续用好“从法国农场到中国餐桌”机制，推动更多法国优质农产品出口中国。希望法方为中国企业在法发展提供公平、透明、良好的营商环境。中法都支持多边主义，应相互支持对方提出的多边倡议。希望法方为中欧关系健康稳定发展发挥建设性作用。

塞茹尔内表示，法中迎来建交60周年具有重要意义，法方愿以此为契机加强高层往来，拓展经贸、人文、旅游、新能源、应对气变、保护生物多样性等各领域合作。法方重申坚持一个中国政策，将继续坚持战略自主，反对“脱钩断链”。

双方还就一系列国际和地区议题交换了看法。

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