新华社德国慕尼黑2月16日电（记者李超 贺飞）当地时间2月16日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在出席慕尼黑安全会议期间应约会见欧盟外交与安全政策高级代表博雷利。

王毅说，世界局势变乱加剧，不确定性不稳定性明显增多，中欧作为世界上的稳定力量，应携手共同应对挑战。近段时间，中欧恢复各层级交往，取得积极成果。双方要尊重彼此核心关切，坚持伙伴关系定位和合作共赢主基调，筹备好新一次中欧领导人会晤，充分发挥战略、经贸、绿色、数字等各领域对话机制作用，加强应对气变、人工智能等合作，打造人文交流亮点，为双方人员往来提供更多便利，推动中欧全面战略伙伴关系不断向前迈进。

博雷利表示，中国的发展令人钦佩，符合历史的逻辑。欧中关系发展良好，虽存在竞争，但能够也应当加强合作。我支持欧中关系发展，支持欧中正常经贸往来，主张管理好双方分歧，反对同中国“脱钩”。欧盟将继续奉行一个中国政策。愿同中方加强多边事务协作，共同应对气变等全球挑战。

王毅表示，中欧都倡导多边主义，我们愿同欧盟一道，推进平等有序的世界多极化，使每个国家都在全球多极体系中有自己的位置，促进普惠包容的经济全球化，把合作的蛋糕做大，实现共同发展和繁荣。

双方还就乌克兰危机、加沙冲突等交换了看法。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)