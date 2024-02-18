新华社德国慕尼黑2月17日电（记者李超 贺飞）当地时间2月17日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在出席慕尼黑安全会议期间应约会见阿根廷外长蒙迪诺。

王毅说，中阿虽然相距遥远，但始终对彼此怀有友好感情。中方尊重阿根廷人民的选择，相信阿根廷有能力克服当前暂时困难，尽快走上发展振兴的道路。再过两天，中阿将迎来建交52周年纪念日。半个多世纪以来，中阿坚持相互尊重、平等相待、合作共赢，两国关系经受住了国际地区风云变幻的考验，实现了从遥远的朋友、战略伙伴到全面战略伙伴的跨越式发展。中阿之间没有历史遗留问题，不存在现实冲突，两国关系已足够成熟坚韧。我们愿同阿方坚持全面战略伙伴关系定位，继续将中阿关系放在双方外交重要位置，相互理解支持对方核心利益，增进互信，深化合作，携手推动中阿关系迈上新台阶。

蒙迪诺表示，阿中关系过去、现在、未来都很重要。很高兴曾担任2008年北京奥运会火炬手，同中国结下不解之缘。中国不仅是阿根廷第二大经贸伙伴，双方发展高度互补，合作潜力巨大。阿方钦佩中国取得的巨大成就，愿借鉴中方经验，进一步发展阿中关系，深化各领域联系。阿方赞赏中国从不干涉别国内政，将继续坚定奉行一个中国政策。

王毅表示，中方赞赏阿方坚持一个中国原则，中方同样支持阿方维护国家主权和领土完整。中阿同为发展中国家和重要新兴市场国家，务实合作有着深厚积淀和坚实纽带。深化中阿合作符合两国利益，是两国人民共同期待。中阿已签署共建“一带一路”谅解备忘录，加强发展战略对接将为互利合作开辟更广阔前景。中方愿同阿方深化治国理政经验交流，支持阿方增强自主发展能力。

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