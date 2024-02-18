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以色列总理说只有通过直接谈判才能解决巴以问题

2024年02月18日08:32 | 来源：新华网
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新华社耶路撒冷2月17日电（记者吕迎旭 张天朗）以色列总理内塔尼亚胡17日表示，只有通过直接谈判才能解决巴以问题，并重申反对承认巴勒斯坦国。

内塔尼亚胡当天傍晚在耶路撒冷总理办公室举行记者会说，只有通过不设前提条件的直接谈判才能解决巴以问题。以色列不会屈从有关巴以问题解决方案的“国际指令”。他重申反对承认巴勒斯坦国，“我领导下的以色列将继续强烈反对单方面承认巴勒斯坦国”。

关于在埃及首都开罗举行的加沙地带停火和交换被扣押人员谈判，内塔尼亚胡表示，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的立场没有变化，所以以色列代表团离开了埃及。在哈马斯立场发生变化之前，以色列不会重返谈判桌。

内塔尼亚胡同时强调，以色列将继续在加沙地带的战斗，直至取得完全胜利。他说，那些想要阻止以色列在加沙地带南部城市拉法开展地面行动的人是“想让我们输掉战争”，“我不会允许这样做”。

2014年巴以和谈失败后，再未举行新一轮谈判。据美国和以色列媒体日前报道，美国政府正推动通过以色列同沙特阿拉伯关系正常化，换取以色列承认巴勒斯坦国。美国国务卿布林肯17日在慕尼黑安全会议上说，鉴于阿拉伯国家愿意与以色列实现关系正常化，未来几个月以色列将有一个融入中东的“绝佳机会”。

埃及、卡塔尔、美国和以色列代表13日在开罗就促成加沙地带停火等事宜再次开始谈判。以色列总理办公室14日发表声明说，谈判未取得进展。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

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