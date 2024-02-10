人民网北京2月9日电 （符园园、古娜、鲁扬、张荣、彭昱凯）“这是牛三角肉，口感很好，您要不要尝一尝？”在位于北京CBD的一家巴西牛排馆，路易斯托着穿在钢钎上的烤肉，不停穿梭于餐桌之间，询问顾客是否需要品尝。

巴西主厨路易斯。人民网记者 鲁扬摄

43岁的路易斯来自巴西圣保罗州。2007年，路易斯第一次来到中国，在河南郑州开启了自己的厨师生涯。几年之后，他决定去新加坡进一步提高烹饪技能。两年前，他来到北京，担任这家巴西牛排馆的主厨。“中国消费者最喜欢的巴西美食是烤肉和黑豆饭，看到他们接受我们的调料和饮食文化，这实在令人惊叹。”路易斯说。

巴西是一个移民国家，饮食文化十分多元。而巴西烤肉作为该国的招牌菜，以其独特的风味受到了中国消费者的青睐。“与其它国家和地区的烤肉不同，巴西烤肉是厨师直接把肉钎端上餐桌，然后现切，让顾客更好地感受巴西烤肉的独特魅力。”路易斯表示。

作为餐厅的主厨，除了烤肉，路易斯还要负责制作多道巴西菜品。在他看来，烹饪的意义不仅在于将食材转化成一道道美味佳肴，还在于传承美食背后承载的文化故事。“每当顾客问起黑豆饭时，我会告诉他们这是巴西被殖民时期的一道菜。”路易斯表示，巴西的饮食融合了不同地域的移民文化，每道菜背后都有一个故事，“让更多中国消费者了解巴西美食背后的故事和历史渊源，对我来说很有意义。”

在中国生活了近十五年，路易斯逐渐爱上了中国菜。“牛肉拉面、胡辣汤、黄焖鸡和北京烤鸭，我都喜欢。尤其是河南的牛肉拉面，在别的地方都吃不到那个味道。”路易斯笑着说。尽管他觉得中国和巴西的饮食差异较大，还是在这里寻到了家乡的味道。“中国有一道菜是土豆胡萝卜炖肉，巴西也有类似的菜品，每当我想家的时候，就会点这道外卖，能让我想起妈妈的味道。”

在龙年春节到来之际，路易斯认为，中国的春节是一个让大家团结起来的时刻，每个人都为了团圆而努力，而且春节是回望过去、联络情感和传承传统文化的时刻，“今年春节餐厅专门为员工们准备了红包，我已经等不及要和同事们一起过年了。”

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