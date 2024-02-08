新华网雅典2月8日电（记者 陈刚）尼科西亚消息：“好一朵美丽的茉莉花，芬芳美丽满枝丫，又香又白人人夸”，在日前举办的2024年中塞人民共庆春节联欢晚会上，塞浦路斯大学孔子学院同学们的歌声回响在校园里。

中国和塞浦路斯都有以茉莉花为主题的歌曲。在当天的晚会上，塞浦路斯大学的同学们先后用中文和希腊语演唱了关于茉莉花主题的歌曲。同样的主题，不同的旋律，悠扬的歌声让人回味无穷。

此外，塞大和孔院师生、华侨华人代表还表演了舞蹈、民乐、太极拳等精彩节目。北京教育学院体育与艺术专业教师们表演的太极拳、独唱《节日欢歌》和独舞《芳华》更是获得观众的热烈掌声。

本场晚会由塞浦路斯大学孔子学院和塞浦路斯华人之家协会共同举办。塞大孔院师生、中资机构和华侨华人社团代表、塞浦路斯各界人士等近300人参加庆祝活动。

庆祝中国春节的活动接连在塞浦路斯举办。中国驻塞浦路斯大使馆近日举行新春招待会，塞浦路斯交通部长瓦菲德斯、劳进党总书记斯蒂芬努、文化副部部长卡斯伊杜、外交部常秘库洛斯及中外各界友人150余人出席。中国驻塞浦路斯大使刘彦涛在会上回顾了过去一年中国的发展成就及中塞关系亮点，表示中方愿与塞方一道，以人类命运共同体理念为引领，推动中塞战略伙伴关系进一步走深走实。

据悉，春节期间，塞浦路斯各地还将举办舞狮等文艺表演活动，让更多当地人感受中国春节文化习俗。

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