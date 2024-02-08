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韩国国会选举临近　民调显示两党势均力敌

2024年02月08日10:56 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月8日电 韩国7日发布一项最新民意调查结果显示，在距国会选举约两个月之际，执政党国民力量党和最大在野党共同民主党支持率不相上下。韩国媒体说，这预示着两党角逐届时将相当激烈。

　　民调机构梅特里克斯公司本月3日至4日对1000名成年人实施调查，结果显示，如果现在就举行国会选举，国民力量党将获得33%的支持率，共同民主党支持率为35%。国会选举定于4月10日举行。

　　21%的受访者认为应有更多这两党之外的候选人当选。不过，没有其他党派在这项民调中支持率超过10%。

　　调查结果同时显示，假设国民力量党领导人韩东勋和共同民主党党首李在明“对决”总统选举，两人都将获得36%的支持率。

　　根据这项民调，总统尹锡悦的支持率为34%，较上月减少1个百分点；不支持率为59%，与上月持平。

　　共同民主党前党首、前国务总理李洛渊上月宣布退党，并于本月4日与同样退出该党的资深成员金钟民组建名为“新未来”的政党。随着国会选举进入倒计时，这一新政党将如何影响选情引发外界关注。（张旌）

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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