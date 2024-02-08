新华社巴格达2月7日电（记者李军 段敏夫）伊拉克外交部7日发表声明说，伊拉克外长福阿德·侯赛因6日与美国国务卿布林肯通话时强调，应重新回到谈判桌上讨论美国主导的国际联盟在伊存在问题。

声明说，在通话中，双方讨论了此前伊拉克安全部队军事设施及居民区遭美军空袭一事。侯赛因强调，伊政府反对此类袭击，伊拉克不是敌对国家之间进行清算的舞台。

伊拉克政府发言人巴西姆·阿瓦迪3日发表声明说，在伊西部阿卡沙特和加伊姆地区，伊安全部队多个军事设施及附近居民区遭到美军空袭，造成包括平民在内的16人死亡、25人受伤。伊拉克外交部当天召见美国驻伊临时代办，对美军空袭伊境内目标提出正式抗议。

美国2003年发动伊拉克战争，2011年年底从伊撤军，仅留少量驻军。极端组织“伊斯兰国”2014年夺取伊西部和北部大片地区，美国主导的打击“伊斯兰国”国际联盟随后增兵伊拉克。

2022年1月，伊拉克方面发表声明说，国际联盟的战斗任务已结束，伊军方已接管所有军事基地，一些从事顾问工作的外军人员仍留在伊境内继续为伊安全部队提供支持。今年1月27日，伊方发表声明说，伊美双方当天启动首轮对话，讨论结束美国主导的国际联盟在伊的存在。

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