新华社联合国2月7日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表张军7日表示，中方将一如既往全力支持古特雷斯秘书长和联合国工作，同各国一道，为国际正义事业作出更多贡献。

张军在秘书长关于联合国年度工作重点通报会上表示，在古特雷斯秘书长领导下，联合国积极应对风险挑战和不确定因素，致力于维护和平，推动可持续发展，作出巨大努力。中方对此高度赞赏。进入新的一年，面对重重挑战，世界需要一个强有力的联合国。中方呼吁各方携手合作、共渡难关，全力支持联合国在国际事务中发挥核心和引领作用。

张军说，应牢牢把握正确的前进方向，践行真正的多边主义，不断强化人类命运共同体意识，实现共同发展，维护共同安全，打造共同未来。无论国际形势如何变化，联合国宪章的核心价值没有改变。必须坚持宪章宗旨和原则是唯一标尺，反对一切双重标准。要坚守公平正义，让巴勒斯坦人民和其他正在遭受苦难的人民看到和平的希望。

张军表示，在联合国的旗帜下全力加强团结、倡导合作、摒弃对抗。大国更要以身作则，发挥建设性作用，承担起应尽的责任。全球治理体系和联合国改革必须反映当前国际政治现实，顺应全球南方崛起的大势，纠正发展中国家遭受的历史不公，推动国际秩序向更加公平、公正、合理的方向发展。

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