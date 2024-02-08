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“中华文化进校园”活动走进万象白云碧国际学校 

2024年02月08日09:29 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷2月7日电 （记者张矜若）2月7日“中华文化进校园”活动在万象白云碧国际学校举办。本次活动由中国驻老挝大使馆主办，中国驻老挝大使馆临时代办王畅出席此次活动，中国教育部语合中心志愿者、老挝国立大学孔子学院教师和志愿者以及白云碧国际学校师生共同参与本次活动。

驻老挝使馆临时代办王畅与白云碧国际学校校方、参会志愿者教师合影。活动主办方供图

驻老挝使馆临时代办王畅与白云碧国际学校校方、参会志愿者教师合影。活动主办方供图

活动在该校幼儿园、小学和中学三个校区同时进行，设立国画、剪纸、茶艺、书法、古筝和画脸谱六个中国传统项目展台。该校800余名学生兴致盎然地参与到每一项中华文化活动中，亲身体验中国文化的魅力。

活动以中国传统的舞龙舞狮表演开始。活动期间，各展台教师热情指导学生们参与体验，学生们或学习挥毫泼墨，感受书法的韵律美；或描绘国画，领略水墨丹青的意境；或尝试京剧脸谱绘制，探索戏曲艺术的独特魅力；有的动手制作剪纸，体会民间艺术的巧妙与智慧；有的品鉴茶艺，享受茶文化的静谧与雅致；最后再抚琴古筝，聆听古典音乐的悠扬与和谐。

志愿者教师指导学生弹奏古筝。活动主办方供图

志愿者教师指导学生弹奏古筝。活动主办方供图

此次“中华文化进校园”活动受到了该校师生的热烈欢迎，老挝及各国不同文化背景、不同年龄层次的学生们均对传统活动项目产生了极大的兴趣和热情。通过活动体验，他们不仅加深了对中国文化的了解和认识，更是在心里留下了对中国的美好印象和期待。

本次活动的成功举办，是中老文化教育交流的一次重要实践，为增进中老两国人民的友谊，促进两国青少年交流产生了积极作用。

中国驻老挝大使馆政治处主任杜长青、老挝国立大学孔子学院中方院长罗明、语合中心驻老挝管理教师赵玉玺、杨念参加了此次活动。

驻老挝使馆政治处主任杜长青与白云碧国际学校校方、参会志愿者教师合影。活动主办方供图

驻老挝使馆政治处主任杜长青与白云碧国际学校校方、参会志愿者教师合影。活动主办方供图

(责编：苏缨翔、刘慧)

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