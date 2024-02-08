人民网北京2月7日电 （记者陈效卫）当地时间2月7日，斐济中国文化中心举办的“欢乐春节进校园”活动在斐济第二大城市劳托卡的中华学校拉开帷幕。斐济西部大区助理专员乔内·巴考、西部侨领、当地华侨华人和中华学校的校董、公派汉语教师以及在校生350多人参加，中华学校副校长昌德夫人主持了庆祝活动。

斐济中国文化中心主任韩小燕在致辞中表示，春节，是中华民族传统中最重要的节日，春节，是充满希望的节日、是阖家团聚的节日、是分享幸福的节日、也是相亲相爱的节日。春节是中国的节日，也是斐济的节日，世界的节日。今天我们来到中华学校，就是把我们的新年祝福带来这里，也把所有关心和喜爱中华学校的热心的朋友们的祝福带到这里。

乔内·巴考在致辞中表示，在中国农年新年来临之际，我们相聚于此，共同感谢华人社会为斐济的发展做出的贡献。他们的辛勤工作和奉献为塑造斐济的经济面貌和社会结构方面发挥了重要作用。更重要的是，我们要庆贺我们在多样性当中找到的团结，劳托卡中华学校就是这种团结的缩影。在这里，来自不同背景的孩子们聚在一起学习、成长，并欣赏不同文化的丰富性。让我们感谢华人社会为斐济整体发展说做出的贡献，并继续相互致辞，共同迈向繁荣。

“欢乐春节进校园”在斐济劳托卡中华学校礼堂举行。陈鹏摄

今年春节，正值斐济学校新学年开学的第一周，开学伊始，中国文化中心“欢乐春节进校园”，便为校园带来了浓厚的春节氛围和丰富的中华文化体验。

来自北京土作社和天津渤东文化的老师们与学校师生共同装饰了学校的礼堂，让这间有着近百年历史的古老建筑，充满了喜气洋洋的中国传统文化的气息。中国龙、春联、灯笼、剪纸、手工艺品，大家一起动手，一起分享着节日的喜悦。近200名同学书写了“我的新年愿望”卡片，把自己的心愿装饰成心形，张贴在许愿墙上，希望来年能梦想成真。

中华学校学生表演扇子舞。陈鹏摄

劳托卡中华学校的同学们特地编排了充满中华文化意韵的舞蹈《扇子舞》，来自苏瓦逸仙学校的张笑若同学和来自上海的青年琵琶演奏家王畅老师共同合作演奏了《金蛇狂舞》《谐谑曲》及《十面埋伏》等中外名曲。这是王畅老师第二次走进中华学校。同学们对王老师的到来倍感亲切，他们围绕在琵琶周围，亲手触摸拨响琴弦，感受来自中国古老乐器的美妙乐音。

中华学校的校董彭凤敏夫人代表劳托卡中华学校董事会向斐济中国文化中心带来的斐济华侨华人赠送给孩子们的文具和礼物表示感谢，感谢“欢乐春节”给学校带来的浓郁的中国新年气息。

当地侨领们表示，希望将来继续在中华学校举办更多类似的文化活动，增加学生们对以中国春节为代表的中华文化的感性认识，赞扬“欢乐春节进校园活动”为学生们的成长和发展带来不可估量的积极影响。

劳托卡中华学校成立于1930年，是上世纪初来到斐济定居经商的华侨华投资兴建，经过几代华侨华人近百年的努力，现已成为斐济西区教学成绩优异的顶尖的名校。

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