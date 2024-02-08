人民网罗马2月7日电 （记者谢亚宏）贝尔格莱德消息：2024年“欢乐春节”《闽南风情》文艺演出和泉州非物质文化遗产展演6日在塞尔维亚斯梅代雷沃文化中心成功举行。

中国驻塞尔维亚大使李明和斯梅代雷沃市长雅丝米娜·沃伊诺维奇出席活动并致辞。李明介绍了中国春节对中国人民的传统意义和对世界的重要价值，向塞国民众和在塞华人传递了新年的祝福，并祝愿中塞友谊万古长青。

沃伊诺维奇表示，塞尔维亚和中国的友谊源远流长，中国企业在斯梅代雷沃发展势头良好，为城市经济注入了全新活力。在中国新年到来之际，她祝愿中国繁荣昌盛，祝愿全体中国人民幸福安康。

2024年“欢乐春节”《闽南风情》文艺演出向塞国群众和在塞华人展示了多个非遗节目。包括中国首个入选联合国教科文组织人类非遗优秀实践名册并具有2000多年历史的提线木偶戏《钟馗醉酒》《小沙弥下山》、中国现存最古老乐种之一并于2009年被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产代表作名录的泉州南音《春光明媚》、国家级首批非遗高甲戏《公子游》、2008年列入第二批国家级非物质文化遗产保护名录的《五祖拳》。此外，还有女子群舞、服饰舞蹈、女声独唱、歌伴舞等精彩纷呈的节目，博得了现场观众的阵阵掌声。

当地民众体验中国非遗手工艺。贝尔格莱德中国文化中心供图

当地民众体验中国非遗手工艺。贝尔格莱德中国文化中心供图

泉州非物质文化遗产展演展示了泉州锡雕、安溪竹藤编、水密隔舱福船制造技艺、木偶头雕刻技艺和中国茶艺等项目，并与当地群众积极互动，邀请加入体验制作过程，进一步加深了塞国民众对中国文化的认识。

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