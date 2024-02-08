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“非洲手机之王”托举非洲足球梦 

2024年02月08日09:15 | 来源：人民网-国际频道
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人民网阿布贾2月7日电 （记者姜宣）“我太期待今晚对阵南非的这场比赛了，我们一定能闯进决赛并获得冠军。”14岁的尼日利亚足球小将贝罗7日在接受记者采访谈到尼日利亚闯入非洲国家杯足球赛半决赛时说。他光着脚板，所在的“球场”连球门都没有，甚至光秃秃得只剩下黄土，“如果给我足够的条件，我相信我也能成为一名超级球星！”

近年来，足球一直都是非洲年轻人特别是男孩子们最大的喜好，但是普遍糟糕的场地、极度匮乏的装备却成为这些少年实现足球梦想的最大障碍。对此，扎根非洲十余年的TECNO（深圳传音控股有限公司旗下手机品牌）决定要帮助他们实现梦想。

塞内加尔球星迪乌夫（中）在慈善赛上一展球技。传音公司供图

塞内加尔球星迪乌夫（中）在慈善赛上一展球技。传音公司供图

1月13日，非洲大陆沸腾了起来，迎来第34届非洲国家杯足球赛在科特迪瓦开赛。而TECNO在此之前做了大量工作，成为了此次非洲最大赛事独家手机官方赞助商。非洲足球联合会主席莫特塞佩表示，热烈欢迎TECNO加入非洲足球大家庭，成为第34届非洲国家杯的官方合作伙伴，支持这场牵动全球数亿观众心弦的体育盛事。“TECNO在非洲大陆拥有强大的商业网络和深厚的品牌影响力，我们对此次合作充满信心，相信这将是一个崭新的、充满想象力的伟大开端。”

为了给予赛事更大支持，赛事第二天TECNO在科经济首都阿比让举办了慈善比赛，通过比赛启动“梦想球场”公益改造计划。该场比赛共有5粒进球，根据TECNO每进一球追加10000美元善款的承诺，TECNO追加了50000美元投入到该计划中。

“我很高兴能成为TECNO‘梦想球场’公益改造计划的一分子，作为足球运动员，我深知良好训练场地的重要性。很开心能看到TECNO正在为此做出努力，为托举非洲足球梦想而付诸行动。”参与慈善赛事尼日利亚最伟大的球员之一奥科查说。

TECNO总经理郭磊表示，通过慈善活动与公益计划为非洲孩子们提供力所能及的帮助，是TECNO践行社会责任的一部分，希望有更多合作伙伴加入，共同为非洲社区发展作出贡献。

根据该计划，未来5年内将在非洲翻新100个足球场，改善贫困社区足球设施条件，向贫困社区捐赠足球装备，邀请专业教练为贫困青少年进行足球培训等，让他们能够在安全、完备的球场里追逐梦想。同时，还将在非洲很多城市提供免费观球点，让球迷们大饱眼福。另外除了赞助非洲杯，TECNO还在非洲足球联合会的支持下，以“为青春筑梦、为激情喝彩”为主题，开展一系列活动，包括新产品营销、线上社区活动、线下公益观赛，组织“青年冠军训练营”等。

被非洲人誉为“非洲手机之王”的TECNO虽然在国内并不为太多人所知，但在非洲，TECNO多年来一直霸榜非洲手机销量榜首。

传音全球首席营销官白龙飞表示，TECNO已经持续7年一直在知名泛非商业杂志《非洲商业》评比的“最受非洲消费者喜爱的品牌”中跻身前10。此次与成为本届非洲杯独家手机官方赞助商，意味着TECNO将与非洲大陆上最享有盛誉的体育赛事建立合作，通过足球与消费者进行深度沟通。

TECNO利用无人机在第34届非洲杯足球赛场进行空中表演。传音公司供图

TECNO利用无人机在第34届非洲杯足球赛场进行空中表演。传音公司供图

TECNO 利用无人机展示与非洲足联的合作。传音公司供图

TECNO 利用无人机展示与非洲足联的合作。传音公司供图

据了解，自从进入非洲市场以来，TECNO持续回报当地社区，从教育赋能、灾难援助、环境保护、绿色生产及可持续发展等方面开展了丰富多样的公益活动，与不同国家和不同组织有定向合作，包括与联合国难民署合作，改善非洲难民儿童教育条件，推动教育公平等。相关举措使TECNO不仅成为非洲市场份额最大品牌，也成为了消费者最喜爱和信任的品牌之一。

白龙飞说：“足球是非洲第一大运动，TECNO将尽全力帮助人们享受着足球带来的生活之美。”

(责编：苏缨翔、刘慧)

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