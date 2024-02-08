人民网罗马2月7日电 （记者谢亚宏）雅典消息：当地时间2月6日，由中国驻希腊使馆、希腊比雷埃夫斯市政府、北京市文化和旅游局主办，北京市海外文化交流中心、雅典中国文化中心、中希时报承办的2024“龙舞新春”欢乐春节希腊行跨国春晚暨“温暖迎春·共庆中国年”新春招待会在比雷埃夫斯市政剧院隆重举行。

希腊农业发展和食品部部长阿夫耶纳基斯、移民和庇护部副部长武尔泰普西、比雷埃夫斯市长莫拉里斯、国际奥林匹克学院院长科维洛斯，希腊各界友人、旅希华侨华人、中资企业和留学生代表等400余人出席活动。

与会嘉宾合影。中国驻希腊大使馆供图

当天，拥有150年历史的新古典主义建筑比雷埃夫斯市政剧院在红灯笼和中国结的装扮下显得年味十足，格外红火。新春招待会现场一派祥和，嘉宾们互致问候，互相交流，大家脸上都洋溢着新春过年的喜悦。现场各种各样的非遗文化展示妙趣横生，“你好中国”文化推荐、“你好，北京”图片展及国航宣传介绍引人瞩目。宾客们纷纷驻足观看空竹表演、欣赏风筝制作、体验北京糖画，现场充满了对中国非遗文化的惊叹。

肖军正发表新春贺词。他表示，春节是中华民族最重要的传统节日，已经成为中华文明的精神标识，蕴含着辞旧迎新、团圆幸福、和谐安宁等丰富文化内涵。我们愿与希方共同努力，深化双边各领域合作，推动中希全面战略伙伴关系再上新台阶。

莫拉里斯在致辞中表示，希腊和中国是两个友好国家。虽然两国相距遥远，但彼此尊重和欣赏各自的历史和文化。比雷埃夫斯市一直对此类活动表示欢迎和支持。我们非常愿意在文化、旅游、经济和商业等层面推动双方的合作与交流。

现场表演。中国驻希腊大使馆供图

随后演出正式开始。北京戏曲艺术职业学院带来的舞蹈美轮美奂——从创意舞蹈《忆青衣》到充满真挚祝福的独舞《吉祥天》，从情怀满满的《淮水情兰花开》到灵巧欢乐的《缅桂花开朵朵开》，中国各式各样的舞蹈向观众展现出浓浓的中国情怀。

武匠功夫团的武术表演同样精彩绝伦——《旗耀中华》集合大小旗武和十八般武艺，尽显中国武术风采；《象形拳》以动物之形，以其特点融入拳法，惟妙惟肖；更有《扇形天下》以扇为武器，招式逍遥洒脱，演绎中华武术的魅力。一招一式令观众赞叹不已。

北京戏曲艺术职业学院带来的昆曲《牡丹亭·游园》向观众介绍了中国这一古老的戏曲表演形式。中央音乐学院民乐小乐队声乐连连，二胡、古筝、琵琶等古典乐器尽显中华传统风采。

精彩的“龙舞新春”欢乐春节跨国春晚在希腊著名传统乐曲《比雷埃夫斯的孩子》悠扬的乐声中完美落幕。现场观众流连忘返，连声赞叹。

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