赫拉克莱乌斯滚装码头全景。比雷埃夫斯港港务局供图

人民网罗马2月7日电 （记者谢亚宏）雅典消息：希腊比雷埃夫斯港（以下简称比港）赫拉克莱乌斯滚装码头扩建工程6日正式落成。希腊航运和岛屿政策部部长斯蒂利亚季斯、国民经济和财政部部长哈齐达基斯、基础设施和交通部部长斯泰库拉斯，中国驻希腊大使肖军正，中远海运比雷埃夫斯港口有限公司董事长俞曾港以及中希各界代表250余人出席活动。

斯蒂利亚季斯表示，比港滚装码头的扩建工程是比港发展史上的一个重要时间节点，这标志着希腊作为世界航运大国为推动世界航运业发展做出的又一重要贡献。航运和岛屿政策部将继续本着绿色发展的理念，在政府的领导下推动希腊航运业不断发展繁荣。

哈齐达基斯表示，比港像是撬动希腊经济发展的杠杆一样，近年来为推动希腊经济社会发展作出巨大贡献。2023年，比港为希腊国内生产总值（GDP）贡献了1.56%。从16年前希腊政府同中远集团签订第一份协议以来，比港的发展有目共睹。滚装码头的扩建工程将推动希腊朝着东地中海和巴尔干地区转运枢纽不断向前迈进。

斯泰库拉斯在致辞中表示，比港是当今世界发展最快的港口之一，连接着亚洲、欧洲和非洲，是希腊参与世界贸易的重要门户。滚装码头扩建有助于提高该港作为地中海转运枢纽的影响力和竞争力。比港近些年发展迅速，为希腊社会带来了巨大的经济效益，期待未来比港发展越来越好。

肖军正指出，中国创新能力提升和高技术制造业产品进出口将为以比港为基地的中欧陆海快线开创更大发展空间。中国新兴产业和高技术制造业将继续快速发展，为比港拓展集装箱和滚装业务带来可持续动力。

俞曾港表示，比港滚装码头扩建工程完工巩固了比港作为东地中海最大汽车码头之一的地位，这不仅是比港发展历程中的大事件，也是希腊物流运输业发展的里程碑。比港滚装码头将成为当地经济增长的新动力，并创造更多就业机会。

赫拉克莱乌斯码头原为比港修船码头，比港滚装码头扩建项目于2021年8月10日开工，2024年1月完成交付，项目投资总额超过2000万欧元。码头扩建后，可停放5100辆汽车，有助于比港实现打造欧洲区域汽车产业分拨中心的目标，进一步提升希腊在全球航运和贸易中的竞争力。

比雷埃夫斯港是希腊最大港口，位于雅典西南约10公里处。2016年，中远海运集团成功中标比港港务局私有化项目，正式成为港务局控股股东并接手运营管理。

(责编：苏缨翔、刘慧)