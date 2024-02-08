人民网卢萨卡2月7日电 （记者黄培昭）卡富埃河是赞比亚境内的著名河流。从首都卢萨卡南行66公里，来到卡富埃河的一个渡口，在那里，一座现代化的供水厂临河而建，把清洁、安全和令人放心的饮用水，源源不断地输送到赞比亚的千家万户，这便是由中国土木工程（赞比亚）有限公司承建的卡富埃河供水项目。

卡富埃河供水项目。人民网记者 黄培昭摄

卡富埃河供水项目。人民网记者 黄培昭摄

项目方总经理琳达带领记者仔细参观了供水厂的每一个生产环节。这是一个集取水系统、净水系统、输水系统为一体的综合性供水工程，先从卡富埃河抽取河水，再通过沉淀、过滤、加氯消毒等一系列净化过程，然后使用高压泵，将处理好的洁净生活用水，通过管道输送到位于卢萨卡的蓄水库，最后，再分散到附近的千家万户。

总经理琳达在向记者介绍情况。人民网记者 黄培昭摄

“供水项目采用全套‘中国技术标准’修建，设计供水能力为每天5万立方米，项目为分为四个单位工程，分别是取水泵站、净水厂、增压泵站、输水管线。”琳达说。

中国土木工程（赞比亚）有限公司副总经理顾拥武在接受采访时告诉记者：“卡富埃河供水项目是中国土木在赞比亚实施的最具代表性的供水项目，旨在帮助解决赞比亚经济发展用水的问题，项目一期运行以来，受到了当地各界的一致好评，我们也正在努力推进项目二期快速落地，争取造福更多的当地民众。“

卡富埃河供水项目一期工程竣工纪念碑。人民网记者 黄培昭摄

2022年7月29日，赞比亚总统希奇莱马亲临现场，出席卡富埃河供水项目一期工程竣工仪式。希奇莱马感谢中方为供水项目提供资金和技术支持，对中国土木的施工质量表示满意。他说，这一项目体现了中方致力于通过两国合作惠及赞比亚民生的诚意。

中国驻赞比亚大使杜晓晖表示，近年来，中赞合作的重大项目纷纷交出出色答卷，“体现了中赞全天候友谊的强大韧性和勃勃生机，也体现出两国高水平合作惠及民生的特点。”

位于卡富埃河渡口的供水项目。人民网记者 黄培昭摄

记者在采访中了解到，卡富埃河供水项目设计和施工充分考虑了绿色可持续发展、促进当地就业、提升当地能力建设等因素。项目施工的高峰期，雇用了近1000赞比亚工人，有力拉动了当地就业，并通过技术培训等形式，为当地培养了一批专业人才。

由中国土木工程（赞比亚）有限公司承建的卡富埃河供水项目。人民网记者 黄培昭摄

经过勘察调研，中国土木计划在卡富埃河供水项目（一期）的基础上，再提升每天10万吨的供水能力，即建设卡夫河供水二期。该二期项目完成后，将能向当地约100万人口提供清洁用水，极大地缓解卢萨卡市用水紧张的状况，更能大大减轻当地霍乱等疾病的传播。

(责编：崔越、刘慧)