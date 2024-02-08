新华社墨西哥城2月7日电 通讯｜墨西哥民众在浓浓年味中感知中国文化

新华社记者吴昊

“爸爸，为什么要给龙画眼睛呀？”4岁的墨西哥女孩奥迪娅骑在爸爸脖子上，好奇地向前张望。在墨西哥国家艺术中心的绿地上，中国驻墨西哥大使张润和墨西哥文化部长弗劳斯托正在为一场新春庙会上的“快闪龙”点睛。

日前，墨西哥第三届中国新年文化节在位于墨西哥城的墨西哥国家艺术中心开幕。舞龙舞狮、非遗展示、快闪、庙会……艺术中心内人头攒动、热闹非凡。中墨两国表演艺术家齐聚一堂，与当地民众共迎甲辰龙年。

伴随悠扬的古琴声，中文名叫顾品鸿的墨西哥小伙与当地民众围坐在一起，他熟练地将大红袍放入紫砂壶中，片刻后茶香四溢。

今年是顾品鸿在墨西哥传授中国茶艺文化的第14年。“茶字上面是草，中间是人，下面是木。墨西哥也有使用草药的悠久历史，两国共享人与自然和谐共生的理念。”他对记者说。

透过文化节的“幕布”，中国皮偶在大洋彼岸的墨西哥也找到了“影子”。脚踩风火轮的哪吒、蓝红相间的彩色狗在白色幕布后你追我赶。手拿木棍和细线操纵它们的，是北京皮影传承人韩冰和墨西哥皮影表演艺术家迭戈。

“刚到墨西哥城时，感觉这里像‘被打翻的调色盘’，没想到在皮影戏中也能看到如此大胆的配色。”韩冰向记者展示迭戈带来的各式皮偶时说，“非遗文化不仅走出国门，更实现了与当地文化的融合与创新。”

69岁的安赫拉参加了非遗展区的“快闪龙”活动。数十名中墨民众手举红色气球，跟随队首的龙头在庙会上穿梭。气球化为龙身，活灵活现的“身姿”引来阵阵欢呼。

安赫拉笑着告诉记者：“龙很神秘，中国人也被称为‘龙的传人’。没想到在今天的庙会上，我也过了一把‘龙瘾’。”

从修身养性的茶道到栩栩如生的皮影，再到惟妙惟肖的中国龙，活动现场，中国文化既展现出历史的厚重，又让人感受到时代的气息。从蒂华纳到墨西哥城，当天的活动吸引了各地墨西哥人前来参加。

身穿绿色旗袍的卡门从数百公里外的旅游城市瓜纳华托远道而来，她的摊位上摆满了自己制作的风筝，有龙、熊猫、脸谱等各种式样。卡门说，和自己一样从大老远赶来参加庙会的墨西哥人不在少数。

据了解，超过1.8万人参加了当天的活动。现场还举办了全球吉庆生肖设计大赛图片展、“你好！北京”图片展等。

张润在致辞中表示，去年，在两国元首引领下，中墨关系发展成果丰硕，两国人民的心因文化共鸣而贴得更近。

“文化将我们紧密相连，增进互信，凝聚共识。璀璨的中华文明正吸引越来越多的墨西哥人。我们同中国一道期盼春节到来，期待墨中关系续写新篇章。”弗劳斯托在接受新华社采访时说。

本届中国新年文化节系列活动将持续一个月。今年1月以来，约30个中墨机构参与了2024墨西哥龙年“欢乐春节”系列活动，举办了“我想象中的中国”儿童绘画比赛、“自行车生肖装饰大赛”等庆新春活动。

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