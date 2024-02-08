人民网斯德哥尔摩2月7电 （记者殷淼）2月7日，瑞典检察官马茨·永奎斯特在发布的一份新闻声明中宣布，瑞典对“北溪-1”和“北溪-2”天然气管道爆炸案的的刑事调查已经结束。调查结论是，瑞典对此案没有管辖权。

根据永奎斯特的说法，瑞典方面已经对大量的船只运动进行了分析，以了解发生了什么。同时在案发现场进行了广泛的调查，并对此案进行了多次侦讯。

永奎斯特在新闻声明中表示，没有任何迹象表明瑞典或瑞典公民参与了2022年9月26日“北溪”管道被炸毁的事件。因此，调查已结束。

声明称，“初步调查现在已经到了这样一个阶段，瑞典当局对这一事件有很好的了解，没有任何迹象表明瑞典或瑞典公民参与了在国际水域发生的袭击事件。”

永奎斯特说，“鉴于我们现在的情况，我们可以得出结论，瑞典缺乏对此案件的管辖权。”

永奎斯特还表示，德国的初步调查仍在继续，由于国际司法合作的保密性，无法对相关合作做进一步的评论。”他说，“关于这一点，我将无法进一步评论瑞典调查的结论或评论瑞典调查中的任何嫌疑人。”

有分析评论认为，调查“北溪”天然气管道爆炸案是瑞典接到的一个烫手山芋，无论瑞典当局得出任何调查结论当都有可能产生安全政策后果。从各方面来看，选择最终落在了最简单的出路上——让德国来完成这项工作。

(责编：崔越、刘慧)