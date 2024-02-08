人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

玑衡抚辰仪纪念碑在斯洛文尼亚落成

2024年02月08日08:31 | 来源：新华网
小字号

新华社卢布尔雅那2月6日电（记者周玥）由中国驻斯洛文尼亚大使馆赠送的玑衡抚辰仪纪念碑6日在斯洛文尼亚首都卢布尔雅那市中心落成。斯洛文尼亚总统穆萨尔、中国驻斯洛文尼亚大使王顺卿、卢布尔雅那市长扬科维奇等中斯各界人士出席了落成典礼。

玑衡抚辰仪是斯洛文尼亚天文学家刘松龄担任清政府钦天监监正期间主持制造的大型天文仪器。中国驻斯大使馆与北京天文馆合作，利用3D技术制作了玑衡抚辰仪一比一复制品，作为象征中斯友谊的纪念碑赠予斯方。

穆萨尔在典礼上表示，玑衡抚辰仪纪念碑丰富了卢布尔雅那市的内涵。它是对科学、外交的致敬，更是对斯洛文尼亚和中国已经建立并持续发展的良好关系的致敬。

王顺卿说，刘松龄不仅开创了中斯友好交往的历史，也为东西方文明交流作出了杰出贡献。玑衡抚辰仪纪念碑见证了中斯友好源远流长以及中欧文明交流互鉴，在未来会见证更多关于中斯、中欧友好的新故事。

刘松龄1703年出生于卢布尔雅那。1739年，刘松龄来华，后被清朝乾隆皇帝任命为钦天监监正，任职28年直至去世。任职期间，刘松龄监制了玑衡抚辰仪。这台大型天文观测仪器如今陈列在北京古观象台上，是古代天文文物中的瑰宝。

(责编：崔越、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部