新华社卢布尔雅那2月6日电（记者周玥）由中国驻斯洛文尼亚大使馆赠送的玑衡抚辰仪纪念碑6日在斯洛文尼亚首都卢布尔雅那市中心落成。斯洛文尼亚总统穆萨尔、中国驻斯洛文尼亚大使王顺卿、卢布尔雅那市长扬科维奇等中斯各界人士出席了落成典礼。

玑衡抚辰仪是斯洛文尼亚天文学家刘松龄担任清政府钦天监监正期间主持制造的大型天文仪器。中国驻斯大使馆与北京天文馆合作，利用3D技术制作了玑衡抚辰仪一比一复制品，作为象征中斯友谊的纪念碑赠予斯方。

穆萨尔在典礼上表示，玑衡抚辰仪纪念碑丰富了卢布尔雅那市的内涵。它是对科学、外交的致敬，更是对斯洛文尼亚和中国已经建立并持续发展的良好关系的致敬。

王顺卿说，刘松龄不仅开创了中斯友好交往的历史，也为东西方文明交流作出了杰出贡献。玑衡抚辰仪纪念碑见证了中斯友好源远流长以及中欧文明交流互鉴，在未来会见证更多关于中斯、中欧友好的新故事。

刘松龄1703年出生于卢布尔雅那。1739年，刘松龄来华，后被清朝乾隆皇帝任命为钦天监监正，任职28年直至去世。任职期间，刘松龄监制了玑衡抚辰仪。这台大型天文观测仪器如今陈列在北京古观象台上，是古代天文文物中的瑰宝。

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