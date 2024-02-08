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以色列总理拒绝哈马斯提出的停火要求

2024年02月08日08:27 | 来源：新华网
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新华社耶路撒冷2月7日电（记者吕迎旭 张天朗）以色列总理内塔尼亚胡7日表示，拒绝巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）提出的关于在加沙地带停火的要求，以军将在几个月内战胜哈马斯。

内塔尼亚胡7日晚在新闻发布会上表示，接受哈马斯的停火要求不仅不会带来被扣押人员获释，反而会给以色列带来另一场灾难。他已命令以国防军准备在加沙地带最南端城市拉法展开行动。

内塔尼亚胡说，以色列正在走向“彻底胜利”，以军将在几个月内战胜哈马斯。以色列战后将留在加沙地带，以确保加沙地带非军事化。

哈马斯6日晚发表声明说，已对新一轮交换被扣押人员协议作出回应，并提交给卡塔尔和埃及等斡旋方。以色列情报和特勤局（摩萨德）6日夜发表声明说，卡塔尔已将哈马斯的答复转达给摩萨德。

有关以色列和哈马斯之间停火协议的谈判首轮会议1月28日在法国巴黎举行，卡塔尔首相穆罕默德与美国、以色列以及埃及情报部门负责人参加会议。由于哈马斯和以色列拒绝面对面谈判，因此埃及和卡塔尔方面事先与哈马斯进行沟通，两国代表再前往巴黎与以色列进行谈判。会议各方就新一轮交换被扣押人员达成一份协议。

(责编：崔越、刘叶婷)

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