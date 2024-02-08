新华社巴格达2月7日电（记者段敏夫 李军）伊拉克内政部消息人士7日说，2名伊拉克民兵武装“人民动员组织”的高级指挥官当晚在伊首都巴格达东部遭无人机袭击身亡。

该名消息人士说，一辆属于“人民动员组织”的汽车7日晚在巴格达东部遭到无人机袭击后被彻底焚毁，造成3人死亡，其中2人为“人民动员组织”高级指挥官。

美国中央司令部7日在社交媒体上发表声明说，隶属于该司令部的美军于巴格达时间7日晚在伊拉克境内发起一轮单边打击行动，打死伊拉克武装组织“真主旅”的一名指挥官。声明说，打击行动是对美军遭该地区武装组织袭击的回应，被打死的“真主旅”指挥官直接策划并参与了对美军的袭击。

“真主旅”为伊拉克什叶派武装，是“人民动员组织”成员。

美国媒体援引一名不愿透露姓名的官员的话报道，美军此次行动打击目标是一名“真主旅”高级指挥官。除这名指挥官外，还有2名“真主旅”成员被打死。

美东时间1月27日晚，位于约旦东北部靠近叙利亚边境地带的美军基地遭无人机袭击，造成3名美军士兵死亡，超过40人受伤。美方认定位于伊拉克境内、受伊朗支持的“伊拉克伊斯兰抵抗运动”旗下武装组织发动了针对美军的袭击。（参与记者：邓仙来）

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