人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

外交部：欢迎更多法国朋友来中国走走看看

2024年02月07日19:46 | 来源：新华网
小字号

新华社北京2月7日电（曹嘉玥、黄扬）2024年是中法建交60周年，也是中法文化旅游年。近期中法双方分别在哈尔滨和巴黎举办了中法文化旅游年开幕活动。外交部发言人汪文斌7日在例行记者会上回答有关提问时表示，中方愿以2024年中法文化旅游年、巴黎奥运会为契机，同法方开展更多交流互动，增进两国民众相知相亲。欢迎更多法国朋友在2024年来华走走看看。

汪文斌说，法国是同中国人文交流历史最悠久、合作最密切的国家之一。在中法建交60周年之际举办中法文化旅游年，是去年马克龙总统访华期间，两国元首为增进中法人文交流、促进民心相通达成的重要共识，也是继2003年至2005年中法互办文化年、2014年庆祝中法建交50周年系列活动后的又一重点人文交流项目。

汪文斌介绍，双方高度重视本次文化旅游年。两国元首发表视频致辞，强调以“双年”为契机，密切两国人民特别是青年之间的交往，为中法关系未来奠定更坚实的基础。去年11月中法高级别人文交流机制第六次会议期间，两国外长见证发布了2024年中法十六大精品人文交流活动清单，除哈尔滨冰雕、凡尔赛宫音乐会外，还包括“凡尔赛宫与紫禁城”展览、巴黎奥运会“中国之家”、中国彩灯节、唐代文物和景德镇陶瓷文化主题展等等。此外，中法地方政府、民间团体、艺术机构等各界参与“双年”活动热情高涨，正精心筹备涵盖表演艺术、视觉艺术、文化遗产、旅游推广等领域的数百项人文活动。

他表示，中方愿以2024年中法文化旅游年、巴黎奥运会为契机，同法方开展更多交流互动，增进两国民众相知相亲。“中国已经对法国实施15天免签入境政策，我们欢迎更多法国朋友在2024年来华走走看看，领略和感受中国多样的自然风光和多元的风土人情，了解和品尝中华文明和传统美食，见证和体会当今中国发展变化和中法间深厚的人民友谊。”

(责编：卫嘉、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部