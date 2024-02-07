新华社北京2月7日电（曹嘉玥、黄扬）2024年是中法建交60周年，也是中法文化旅游年。近期中法双方分别在哈尔滨和巴黎举办了中法文化旅游年开幕活动。外交部发言人汪文斌7日在例行记者会上回答有关提问时表示，中方愿以2024年中法文化旅游年、巴黎奥运会为契机，同法方开展更多交流互动，增进两国民众相知相亲。欢迎更多法国朋友在2024年来华走走看看。

汪文斌说，法国是同中国人文交流历史最悠久、合作最密切的国家之一。在中法建交60周年之际举办中法文化旅游年，是去年马克龙总统访华期间，两国元首为增进中法人文交流、促进民心相通达成的重要共识，也是继2003年至2005年中法互办文化年、2014年庆祝中法建交50周年系列活动后的又一重点人文交流项目。

汪文斌介绍，双方高度重视本次文化旅游年。两国元首发表视频致辞，强调以“双年”为契机，密切两国人民特别是青年之间的交往，为中法关系未来奠定更坚实的基础。去年11月中法高级别人文交流机制第六次会议期间，两国外长见证发布了2024年中法十六大精品人文交流活动清单，除哈尔滨冰雕、凡尔赛宫音乐会外，还包括“凡尔赛宫与紫禁城”展览、巴黎奥运会“中国之家”、中国彩灯节、唐代文物和景德镇陶瓷文化主题展等等。此外，中法地方政府、民间团体、艺术机构等各界参与“双年”活动热情高涨，正精心筹备涵盖表演艺术、视觉艺术、文化遗产、旅游推广等领域的数百项人文活动。

他表示，中方愿以2024年中法文化旅游年、巴黎奥运会为契机，同法方开展更多交流互动，增进两国民众相知相亲。“中国已经对法国实施15天免签入境政策，我们欢迎更多法国朋友在2024年来华走走看看，领略和感受中国多样的自然风光和多元的风土人情，了解和品尝中华文明和传统美食，见证和体会当今中国发展变化和中法间深厚的人民友谊。”

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