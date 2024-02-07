新华社北京2月7日电（记者曹嘉玥）就360公司日前发布报告揭露美国政府对全球各国发动无差别网络攻击等情况，外交部发言人汪文斌7日表示，美国可谓是网络空间风险挑战的“万恶之源”。网络空间不应是美国无法无天、肆意妄为的灰色地带，敦促美方立即纠正不负责任的危险行径。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，360公司发布《美网络安全威胁能力分析报告》和《美相关APT组织分析报告》，详尽揭露了美国政府在全球推进网络威慑战略，对全球各国包括盟友发动无差别网络攻击等情况。请问中方对此有何评论？

汪文斌说，这两份报告用大量详实的案例及证据，全方位揭露了美国政府如何倚仗自身霸权垄断地位，在网络空间肆意妄为，破坏网络空间国际规则和秩序，危害网络空间和平与安全，损害包括中国在内的各国安全与发展利益。

汪文斌说，美国政府利用掌控全球互联网基础资源，对他国搞“断网”突袭，严重破坏别国社会稳定和经济安全；利用对全球操作系统和互联网服务垄断地位，搞大规模、无差别监听监控和数据窃取，侵害各国公民隐私权；建立了庞大网络武器库，开发并扩散对他国关键基础设施发动网络攻击的先进武器，将全球关键基础设施置于巨大风险之中。

汪文斌指出，美国政府还明目张胆地扶植网络攻击组织，对包括美国盟友在内的全球各国政府机构、重要组织和关键基础设施实施了长时间、持续性的网络攻击。“美国可谓是网络空间风险挑战的‘万恶之源’，在美国网络攻击威胁笼罩之下，没有哪个国家能独善其身。”

汪文斌表示，网络不应该成为战场，网络空间不应是美国无法无天、肆意妄为的灰色地带，更不应成为打压别国发展与破坏国际和平的工具。捍卫网络空间国际秩序、维护网络和平与安全是国际社会的共同责任。

“我们敦促美方立即纠正不负责任的危险行径，同国际社会一道，共同致力于建设一个和平、安全、开放、合作的网络空间。”他说。

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