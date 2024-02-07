人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

拜登初选两连胜 特朗普缺席内华达共和党初选

2024年02月07日16:51 | 来源：新华网
小字号

　　新华社华盛顿2月6日电　2024年美国总统选举内华达州初选6日举行，这是今年美国大选在西部地区首场初选。

　　据美国多家主流媒体测算和报道，现任总统拜登在内华达州民主党初选中轻松胜出。截至6日深夜，他得票率接近90%，实现初选开局两连胜。

　　内华达州当天也举行了一场“共和党初选”，但这场初选由民主党人主导的内华达州议会立法安排，遭到该州共和党抵制。美国前总统特朗普缺席，他的名字也不在选票上。

　　不过，特朗普在党内唯一挑战者、美国前常驻联合国代表黑利参加了这场初选，却并未胜出。实时计票结果显示，超过六成的共和党选民把票投给了“非这些候选人”这一选项。有美国媒体认为，这让黑利陷入“尴尬”境地并给她的竞选活动造成打击。

　　内华达州共和党此前表示，更青睐通过党团会议的形式分配该州党代表票。内华达州共和党将在8日举行党团会议，特朗普也将参加，各方普遍预计他会胜出，而黑利将缺席这一初选活动。

　　初选是美国总统选举的第一阶段，有直接投票和党团会议两种形式。初选结束后，两党将各自举行全国代表大会正式提名总统和副总统候选人。今年美国大选投票日为11月5日。（参与记者：孙丁、熊茂伶）

(责编：崔译戈、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部