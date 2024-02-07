新华社华盛顿2月6日电 2024年美国总统选举内华达州初选6日举行，这是今年美国大选在西部地区首场初选。

据美国多家主流媒体测算和报道，现任总统拜登在内华达州民主党初选中轻松胜出。截至6日深夜，他得票率接近90%，实现初选开局两连胜。

内华达州当天也举行了一场“共和党初选”，但这场初选由民主党人主导的内华达州议会立法安排，遭到该州共和党抵制。美国前总统特朗普缺席，他的名字也不在选票上。

不过，特朗普在党内唯一挑战者、美国前常驻联合国代表黑利参加了这场初选，却并未胜出。实时计票结果显示，超过六成的共和党选民把票投给了“非这些候选人”这一选项。有美国媒体认为，这让黑利陷入“尴尬”境地并给她的竞选活动造成打击。

内华达州共和党此前表示，更青睐通过党团会议的形式分配该州党代表票。内华达州共和党将在8日举行党团会议，特朗普也将参加，各方普遍预计他会胜出，而黑利将缺席这一初选活动。

初选是美国总统选举的第一阶段，有直接投票和党团会议两种形式。初选结束后，两党将各自举行全国代表大会正式提名总统和副总统候选人。今年美国大选投票日为11月5日。（参与记者：孙丁、熊茂伶）

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