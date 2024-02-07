人民网华沙2月7日电 （记者禹丽敏）当地时间2月5日，中国苏州企业家代表团访问波兰，举办一系列经贸活动，受到波兰工商界的热烈欢迎。

上午，波兰中国总商会协助组织的中国（苏州）-波兰企业家对接会在华沙成功举办。苏州商务局副局长张皓，中国驻波兰使馆经商处二秘张雯雯，波兰亚洲商会主席比霍琴斯基，波兰中国总商会秘书长、贸促会驻波兰代表处首席代表郭培东等在对接会上发言，苏州企业进行了产品推介。波兰工商界代表约70余人到场参会洽谈。

张皓在讲话中介绍，长期以来，以小家电为代表的“苏州制造”产品出口全球、享誉世界，已形成规模化、集约化的特色产业带优势。除此之外，苏州还集聚发展了太阳能光伏、锂离子电池、纺织服装、电动工具等特色产业带，成本、渠道、品牌、规模等方面的优势突出，与波兰有着广阔的合作发展空间。

张雯雯在致辞中表示，中国仍然是世界经济增长的最大引擎。当前中波各领域的合作在快速增长，双边贸易额不断突破新纪录，两国在经贸合作发展仍有巨大潜力，苏州作为中国的工业重镇，经济实力雄厚，希望此次的交流中双方能创造更多的合作机会。

波兰-亚洲商会主席、前波兰副总理比霍琴斯基指出今年是中波建交75周年，在共建“一带一路”倡议下，中波两国的贸易和投资关系不断密切，越来越多的波兰年轻人对中国文化充满兴趣。在发言中，比还高度评价了波兰中国总商会在促进中波经济合作方面发挥的平台作用。

波兰中国总商会秘书长、贸促会驻波兰代表处首席代表郭培东在发言中介绍了中国贸促会举办首届国际供应链促进博览会情况，并邀请波兰企业家赴华参展参观第二届中国国际供应链促进博览会。

随后，苏州代表团的企业对其行业和产品进行了介绍。推介会结束后，两国企业代表进行了B2B交流。

当天，波兰中国总商会陪同代表团访问波兰国家商会和波兰投资贸易局。

在波兰国家商会举办企业洽谈会上，波兰国家商会董事德罗日什先生介绍了波兰国家商会的职能和作用，苏州企业同波兰国家商会会员企业进行了对口洽谈。

在波兰投资贸易局，代表团听取了该局专家对波兰投资贸易环境的介绍，对波兰整体的经济特点和发展方向有了更深入的了解。

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