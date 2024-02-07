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“欢乐春节芬兰行”赫尔辛基活动成功举办

2024年02月07日16:12 | 来源：人民网-国际频道
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人民网斯德哥尔摩2月7日电 （记者殷淼）2月5日，中国驻芬兰大使馆成功举办2024“欢乐春节芬兰行”赫尔辛基新春招待会和专场文艺演出。中国驻芬兰大使王同庆、芬农林部长埃萨耶、芬议会外事委员会主席基柳宁、赫尔辛基市文化委员会执行主任雅如海等出席活动，在芬中资企业、华侨华人和留学生代表及芬各界友好人士、亚洲国家驻芬使节等300多人参加了活动。

中芬嘉宾与演出人员合影。中国驻芬兰大使馆供图

中芬嘉宾与演出人员合影。中国驻芬兰大使馆供图

王同庆在致辞中表示，人文交流是中芬关系重要组成部分，为中芬关系保持健康稳定顺利发展起着重要作用。中国“欢乐春节”活动为芬兰冬天带来“一抹红”，为中芬文化交流增添了新的色彩和重要意义。

雅如海代表赫尔辛基市政府向中国人民拜年，表示多年来“欢乐春节”活动给赫市带来美好回忆，其代表的中国传统文化为赫市打造多元文化之都作出了突出贡献，希望中华文化继续在赫市展现独特魅力。

在芬中资企业协会、旅芬侨团和全芬学联代表分别用汉语、英语和芬兰语为大家送上新春祝福。

北京市与赫尔辛基是友好城市，此次文艺演出得到北京市人民政府的大力支持，来自北京市和当地的中芬演职人员为来宾献上一场精彩纷呈的演出，现场气氛热烈友好，来宾在浓郁的年味中彼此互致龙年祝福。

(责编：崔越、刘慧)

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