人民网曼谷2月7日电 （记者孙广勇）2月6日，泰国博仁大学与海上丝路孔子学院等共同举办春节联欢会暨中国文化节活动，中泰师生和各方贵宾等千余人参加了联欢晚会，同日的中国文化节活动也吸引了上千位校内外师生和周边民众参加，整场活动现场规模宏大，气氛热烈，洋溢着浓浓的过年气氛。

中国文化节活动丰富多彩，不仅有喜庆的舞龙舞狮表演、富有传统特色的捏糖人、春联书写、年画印制等文化体验活动，此外，各式中国小吃车和中国年货展区吸引了众多泰国学生以及周边社区的居民参与。

在晚会上，博仁大学校长达莉卡致辞表示，随着中泰两国合作日趋紧密，学校一直努力推动中泰教育合作和文化交流，用心为在校的留学生提供更好的学习和生活环境，未来会在推动泰国的中文教育方面投入更多的精力。

中国驻泰国大使馆教育参赞冯俊英致辞表示，今天的活动让大家感受到了中国春节浓郁的文化氛围和中华文化的魅力，泰国博仁大学在推动中泰教育合作、培养两国友好使者方面所做的工作，不仅为两国文化的交流架起了桥梁，更为中泰友好关系的深化打下了坚实的基础。

接下来，晚会以震撼的中国大鼓表演拉开序幕，一首首深入人心的经典歌曲演绎，如《好运来》和《故乡》等，让人们在欢乐的氛围中共享文化盛宴；此外，川剧变脸表演的神秘色彩、中文朗诵《你是人间四月天》、合唱《明天会更好》等节目一次次掀起高潮，此外，现场播放的家长们的拜年视频让无数师生们感动，台上的表演者与台下的观众共同创造了一个高潮迭起，热烈而难忘的夜晚。

本次活动的成功举办，不仅为远离故乡的中国师生们提供了庆祝并分享传统节日的机会，也为泰国学生和当地居民提供了体验和认识中国文化的窗口，将进一步加深中泰两国人民的相互理解和友谊，为未来的中泰文化交流与合作注入新的活力。

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