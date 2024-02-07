人民网马尼拉2月7日电 （记者樊帆）近日，菲律宾红溪礼示大学孔子学院在菲律宾安赫莱斯市克拉克广场举办2024龙年春节庆祝活动。活动现场精心布置了中国龙、红灯笼、中国结等节日元素，并设置了中国书法、中国剪纸、中国结、中国脸谱、中国传统服饰等中国传统文化体验区以及当代中国图片展，气氛喜庆而热烈，处处弥漫着节日气息。

中国驻菲律宾大使馆教育参赞熊胜，红溪礼示大学副校长雷纳尔多·布达利安，红溪礼示大学孔子学院中方院长许雷、菲方院长裴刚等嘉宾以及菲律宾留学生代表、学院师生出席现场开幕式活动。现场观众与嘉宾共同欣赏了当代中国图片展，随后沉浸在中国传统文化的丰富体验之中，感受到了中华文化的深邃魅力。

金龙献瑞贺新春，普天同庆共此时。开幕式上活力四射的文艺节目引得观众阵阵喝彩。一首《好运全都来》拉开了活动的序幕，带领大家共同迎接新一年好运的到来。随后红溪礼示大学艺术团、教师以及汉语专业学生轮番登场，为现场观众带来了《龙龙的新年》《星辰大海》《美丽的神话》《青春修炼手册》《相亲相爱》等精彩纷呈的节目。最后，所有演职人员一起演唱了《新年好》，全场欢腾喜庆，将新春的祝福传达给现场所有观众。精心设计的中国传统服装和舞蹈动作，搭配欢快的音乐，将喜庆的节日氛围推向高潮。

菲律宾小朋友近距离感受和体验画脸谱等中国文化。红溪礼示大学孔子学院供图

开幕式上活力四射的文艺节目引得观众阵阵喝彩。红溪礼示大学孔子学院供图

本次龙年春节庆典吸引了大量当地民众参与，深度沉浸在中国传统文化的魅力中。开幕活动结束后，中国传统文化体验展区以及当代中国图片展继续开放多日，为菲律宾民众提供了一个近距离感受和体验中国文化的平台，有助于他们更加了解当代中国，拉近了中菲两国民众间的距离。

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