人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

菲律宾红溪礼示大学孔子学院举办2024龙年春节庆祝活动

2024年02月07日15:27 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网马尼拉2月7日电 （记者樊帆）近日，菲律宾红溪礼示大学孔子学院在菲律宾安赫莱斯市克拉克广场举办2024龙年春节庆祝活动。活动现场精心布置了中国龙、红灯笼、中国结等节日元素，并设置了中国书法、中国剪纸、中国结、中国脸谱、中国传统服饰等中国传统文化体验区以及当代中国图片展，气氛喜庆而热烈，处处弥漫着节日气息。

中国驻菲律宾大使馆教育参赞熊胜，红溪礼示大学副校长雷纳尔多·布达利安，红溪礼示大学孔子学院中方院长许雷、菲方院长裴刚等嘉宾以及菲律宾留学生代表、学院师生出席现场开幕式活动。现场观众与嘉宾共同欣赏了当代中国图片展，随后沉浸在中国传统文化的丰富体验之中，感受到了中华文化的深邃魅力。

金龙献瑞贺新春，普天同庆共此时。开幕式上活力四射的文艺节目引得观众阵阵喝彩。一首《好运全都来》拉开了活动的序幕，带领大家共同迎接新一年好运的到来。随后红溪礼示大学艺术团、教师以及汉语专业学生轮番登场，为现场观众带来了《龙龙的新年》《星辰大海》《美丽的神话》《青春修炼手册》《相亲相爱》等精彩纷呈的节目。最后，所有演职人员一起演唱了《新年好》，全场欢腾喜庆，将新春的祝福传达给现场所有观众。精心设计的中国传统服装和舞蹈动作，搭配欢快的音乐，将喜庆的节日氛围推向高潮。

菲律宾小朋友近距离感受和体验画脸谱等中国文化。红溪礼示大学孔子学院供图

菲律宾小朋友近距离感受和体验画脸谱等中国文化。红溪礼示大学孔子学院供图

开幕式上活力四射的文艺节目引得观众阵阵喝彩。红溪礼示大学孔子学院 供图

开幕式上活力四射的文艺节目引得观众阵阵喝彩。红溪礼示大学孔子学院供图

本次龙年春节庆典吸引了大量当地民众参与，深度沉浸在中国传统文化的魅力中。开幕活动结束后，中国传统文化体验展区以及当代中国图片展继续开放多日，为菲律宾民众提供了一个近距离感受和体验中国文化的平台，有助于他们更加了解当代中国，拉近了中菲两国民众间的距离。

(责编：崔越、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部