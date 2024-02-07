人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

美联储官员暗示短期内不会降息

2024年02月07日15:26 | 来源：新华网
小字号

　　新华社华盛顿2月6日电（记者许缘）美国克利夫兰联邦储备银行行长洛蕾塔·梅斯特6日表示，她对降息持开放态度，但美联储不会急于作出决定，具体时间表将取决于美国经济形势。

　　梅斯特当天在俄亥俄州哥伦布市一场会议上发表讲话时说，美联储将收集更多证据表明通货膨胀确实在持续且及时向2%的长期目标回归。如果美国经济按照预期发展，美联储官员则有信心认为价格压力正在缓解，就“可以开始下调利率”。但如果通胀停滞在目标水平之上，美联储将“在更长时间内维持限制性货币政策”。

　　当天，美国明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔·卡什卡利也发表了类似观点。卡什卡利认为美联储在控制通胀方面尚未达成目标，并暗示美联储短期内不太可能下调利率。

　　美联储1月31日结束今年首次货币政策会议，连续第四次将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变。美联储主席鲍威尔会后表示，联邦公开市场委员会“不太可能在3月达到信心水平”。这一表态淡化了市场对美联储将在3月会议上首次降息的预期。

　　芝加哥商品交易所数据显示，截至美国东部时间6日晚，市场预计美联储3月维持利率不变的概率接近80%，认为美联储将在5月降息25个基点的概率接近55%。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部