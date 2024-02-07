新华社华盛顿2月6日电（记者许缘）美国克利夫兰联邦储备银行行长洛蕾塔·梅斯特6日表示，她对降息持开放态度，但美联储不会急于作出决定，具体时间表将取决于美国经济形势。

梅斯特当天在俄亥俄州哥伦布市一场会议上发表讲话时说，美联储将收集更多证据表明通货膨胀确实在持续且及时向2%的长期目标回归。如果美国经济按照预期发展，美联储官员则有信心认为价格压力正在缓解，就“可以开始下调利率”。但如果通胀停滞在目标水平之上，美联储将“在更长时间内维持限制性货币政策”。

当天，美国明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔·卡什卡利也发表了类似观点。卡什卡利认为美联储在控制通胀方面尚未达成目标，并暗示美联储短期内不太可能下调利率。

美联储1月31日结束今年首次货币政策会议，连续第四次将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变。美联储主席鲍威尔会后表示，联邦公开市场委员会“不太可能在3月达到信心水平”。这一表态淡化了市场对美联储将在3月会议上首次降息的预期。

芝加哥商品交易所数据显示，截至美国东部时间6日晚，市场预计美联储3月维持利率不变的概率接近80%，认为美联储将在5月降息25个基点的概率接近55%。

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