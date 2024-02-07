新华社纽约2月6日电（记者兴越 杨士龙）中国驻纽约总领馆5日举办农历龙年春节招待会。多位参加活动的美方人士对美中关系送上祝福，期待两国关系在新的一年里向好发展。

中国驻纽约总领事黄屏向来宾介绍了生肖龙的含义。他用辞旧迎新、推陈出新、守正创新和焕然一新四个成语引出对中美关系的几点期待，并表示中美应让对彼此的客观认知成为主流，让交流合作成为习惯，用实际行动把“旧金山愿景”落到实处。

与会嘉宾也表达了对中美关系的美好祝愿。美中关系全国委员会会长斯蒂芬·欧伦斯说，希望美中两国以龙的精神行事，用勇气和力量进一步推动美中关系向好。“如果我们能做到这一点，龙年将是和平、繁荣和充满活力的一年。”

美中关系全国委员会副会长白莉娟说，人们在甲辰龙年期盼发展、改善和繁荣，这正是当前美中关系所需要的。

美国外交政策全国委员会董事会主席杰弗里·谢弗认为，接触和对话是增信释疑的关键，一些点滴小事也可以意义非凡。期待相互理解让美中两国人民之间的联系更加紧密。

招待会上，来自浙江的欢乐春节展演团带来了中国江南的茶墨书香和诗情画意，米塑龙、江南糕点、台州刺绣等传统作品和技艺让400多名中外来宾感受到浓浓年味。

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