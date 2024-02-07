新华社北京2月7日电 2月7日，国家主席习近平致电南戈洛·姆本巴，祝贺他就任纳米比亚总统。

习近平强调，中纳传统友谊深厚，各领域合作成果丰硕，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持。我高度重视中纳关系发展，愿同姆本巴总统一道努力，推动中纳全面战略合作伙伴关系取得新发展，维护国际公平正义和发展中国家共同利益。

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