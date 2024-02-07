新华社联合国2月6日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表戴兵6日表示，中方期待与联合国儿童基金会（儿基会）和各会员国在全球发展倡议框架下开展更多务实合作，支持发展中国家落实可持续发展目标，努力让2030年议程从愿景变成现实，让全世界儿童都享有美好童年和光明未来。

戴兵在儿基会执行局2024年一常会关于执行主任报告会议上表示，中方一贯支持将儿童发展和保护列为国际社会优先事项。儿童是人类的未来，但大量儿童特别是发展中国家儿童依然面临饥饿、教育、卫生、免疫等方面长期挑战，冲突又使相关地区儿童陷入紧急危机和灾难。希望儿基会发挥自身优势，持续总结成功经验和最佳做法，有效创新做法，支持各国提高实现可持续发展目标的能力，利用未来峰会契机，推动实现儿童相关可持续发展目标。

戴兵说，中方关注儿基会面临的核心资源下降问题。核心资源对儿基会灵活、快速、有效帮助儿童应对各类挑战发挥着不可替代的重要作用。希望儿基会推动发达国家切实履行官方发展援助承诺，争取充足、可预测的核心资源。同时，积极拓展筹资渠道，加强与国际金融机构等利益相关方合作。

戴兵表示，中方将继续积极与儿基会开展国别方案合作。自2021年进入第九个国别方案周期以来，中方与儿基会在食品安全与儿童营养、未成年人保护等领域进行了积极合作，并利用全球发展和南南合作基金等资源开展了卓有成效的三方合作。同时，希望儿基会与中方积极探索在儿童心理健康、未成年人网络保护等新领域的合作。

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