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中国驻菲律宾使馆举办“中国大使奖学金”10周年纪念会

2024年02月07日14:45 | 来源：人民网-国际频道
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“中国大使奖学金”10周年纪念会暨奖学金获得者和教师代表联欢会。驻菲律宾使馆 供图

“中国大使奖学金”10周年纪念会暨奖学金获得者和教师代表联欢会。驻菲律宾使馆供图

人民网马尼拉2月7日电 （记者樊帆）近日，中国驻菲律宾使馆举办“中国大使奖学金”10周年纪念会暨奖学金获得者和教师代表联欢会。中国驻菲律宾大使黄溪连，菲律宾师范大学校长杜伽博士、副校长扬森博士，菲律宾大学副校长阿格鲍瓦教授，两校学生工作和奖学金事务负责人、2014年至2024年奖学金生代表等近100人出席。

黄溪连在致辞中表示，中国大使奖学金自2014年设立以来，共资助来自菲律宾大学、菲律宾师范大学236名品学兼优的贫困学子继续学业。这些学生中很多人已走上工作岗位，成为各自领域的栋梁之才，这是教育改变命运最真实的写照。

菲律宾师范大学校长杜伽博士表示，教育没有国界，许多奖学金生已走上教师岗位，他们将成为促进文化交流和菲中友谊的使者。

菲律宾大学副校长阿格鲍瓦教授表示，菲大历年的奖学金生几乎全部以优异成绩毕业，寒门学子跃入龙门，由此实现了真正的教育公平和阶层跨越，在菲殊为不易。菲大将继续与中方合作，推动这份善意薪火相传、生生不息。

菲律宾大学、菲律宾师范大学的4位学生和校友代表现场发言向中方表示感谢并分享体会。驻菲律宾使馆 供图

菲律宾大学、菲律宾师范大学的4位学生和校友代表现场发言向中方表示感谢并分享体会。驻菲律宾使馆供图

来自菲律宾大学、菲律宾师范大学的4位学生和校友代表现场发言向中方表示感谢并分享体会。学生代表讲述了“中国大使奖学金”项目给他们人生道路带来的巨大改变，立志在毕业后尽己所能回报社会，促进菲中友好。校友代表回顾了此前在项目支持下实地赴华参访或短期学习的经历，表示“中国大使奖学金”为他们提供了更广阔的看世界的视角，自己受益匪浅，期待有更多学子从中受益，祝愿菲中友谊万古长青。

菲律宾大学、菲律宾师范大学两校奖学金生制作的纪念视频。驻菲律宾使馆 供图

菲律宾大学、菲律宾师范大学两校奖学金生制作的纪念视频。驻菲律宾使馆供图

联欢会上还播放了由两校学生制作的纪念视频，菲师大学生代表声情并茂地演唱了歌曲《攀登》。

(责编：崔越、刘慧)

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